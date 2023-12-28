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男自稱臉書貼「賴皮寮」新聞被約談 警澄清：散布蕭美琴國籍假訊息
2024選舉倒數15天，選戰進入白熱化，嘉義縣一名蔡姓男子今晚在臉書上喊冤，稱自己只是轉貼「賴皮寮」新聞就要被約談。縣警局澄清，蔡男12月5日發布蕭美琴國籍訊息涉及錯誤不實，依法通知到案說明，將依選罷法第90條移送法辦，最重可處5年以下有期徒刑。
蔡姓男子近期在臉書上發布多則「賴皮寮」相關新聞，誤以為自己因轉貼賴皮寮訊息而遭檢警傳喚，今天收到刑案通知書，須在1月3日前到案說明，晚上再度上臉書喊冤。蔡男指出「因為我在臉書轉貼賴皮寮，就要被約談，現在只要顏色不對，民眾就沒有言論自由了。」
警方指出，蔡男12月5日發布蕭美琴國籍訊息涉及錯誤不實，據台灣事實查核中心指出，「蕭美琴聲明不放棄美國籍任公職多年？」為網傳錯誤訊息，蔡姓男子未經查證散布假消息，涉犯選罷法第90條意圖使人不當選，以文字、圖畫等散布不實之事，依法通知到案詢問後將移送法辦。
蔡姓男子臉書上引用2000年11月30日華視新聞「蕭美琴書面聲明說明國籍立場」一文，並寫下「沒有台灣身分證還敢選副總統？蕭美琴書面聲明國籍立場，不放棄美國籍，原因是不是中華民國不被國際承認是一個國家，所以她若放棄美國國籍，就會變成無國籍人，請問大家要選那個國家的總統？」等言論涉及違法。
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