中共介選扎根基層 鎖定安徽同鄉會「圍點打園」
選戰進入最後倒數最後階段，檢調掌握情資顯示，本屆總統及立委選舉，中共採取「圍點打園」方式，鎖定台灣各縣市特定里長、同鄉會等基層樁腳，以招待旅遊方式進行統戰，再要求返台支持特定政黨總統候選人，意圖干預選情；台北地檢署昨天搜索約接受招待的台北安徽同鄉會理事長宋國倩、前秘書長李安泰，由於2人供詞避重就輕，檢察官訊後以串滅證之虞聲請羈押，並扣押手機過濾追查其他牽線人。
檢調清查，全案主要是由李安泰（現任台灣安徽省同鄉總會秘書長）負責與國台辦聯繫，宋國倩負責召集國內安徽同鄉會親友組團旅遊，旅行業者葉漢談（5萬交保）則幫忙訂購機票。據調查，安徽7天6夜行程每人旅費僅1萬6千元，與行情3萬多元有相當落差，由於關鍵人物李安泰對大陸方面接洽過程含糊帶過，北檢因此依反滲透法聲押，北院訂28日晚間8點40分開庭。
調查局指出，大陸長沙台胞投資企業協會長林懷，2019年接受中共金援，利用辦餐會、招待機票與食宿方式，請託選民在2020年總統大選時，將總統票投給特定政黨候選人。本屆總統大選，中共認為台灣不少里長是特定政黨樁腳，決定向基層紮根，鎖定里長、同鄉會、陸配團體進行統戰滲透，利用落地招待方式，宣揚大陸各大城市基礎建設，爭取認同。
其中，宋國倩、李安泰受大陸安徽省台辦委託，集結同鄉會成員及親友共27人，於10月29日至11月5日赴安徽當地旅遊，李安泰並於餐會中要求團員，支持特定政黨總統候選人，甚至收受台幣10餘萬元帶回台灣，還在社團臉書張貼赴陸「交流」心得。
檢調清查，由於各地區不少里長都是樁腳，中共此次以「民主協商政策」鎖定基層下手，盼透過里長、同鄉會等團體動員選民投票，以達「圍點打園」目的。
最高檢指出，境外勢力可能透過假訊息、旅遊招待等不當手段，影響國人投票意志，最高檢察署有撰述「選舉期間村里長等公職人員赴陸接受招待所涉法律問題研析意見」，供檢察官辦案依據。
另外，檢察官辦理反滲透法案，在聲請強制處分時，可依司法院頒布「法院辦理偵查中聲請羈押重大、矚目刑事被告案件注意要點」，加強論述反滲透法案件屬於「矚目案件」，聲請抗告法院即時處理。
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