基隆里長涉中國招待旅遊介選 地院29日3度開羈押庭

基檢偵辦中國疑形同免費招待旅遊介入台灣選舉，羈押基隆市吳姓里長獲准，吳男提出抗告，基隆地院裁定交保；檢方昨天提起抗告，台灣高等法院今天撤銷交保裁定發回更裁，基隆地院明天3度召開羈押庭。

基隆地檢署指出，吳男疑接受中國山東省煙台市台灣辦公室（煙台市台辦）指示、委託及資助，鎖定里長為主要對象，招攬基隆市里長及親友共33人，於今年11月21日到26日赴中參加由中共政權或煙台市台辦出資招待的6天5夜山東旅遊團，郭姓民眾協助處理赴中相關事宜，參加者僅須先支付新台幣5500元，明顯有不相當對價。

此外，遊玩整趟行程後，還可退還人民幣1100元（約新台幣4679元）給里長等團員，依匯率換算，形同整趟行程無須支付費用。

檢方調查，團員赴中國旅遊過程中，有中國台辦人員陪同，當地交通、景點、餐廳、住宿等費用均由中方全部支付，中方並安排高檔飯店、豐盛飲食招待；飯席間，煙台市台辦主任、副主任等都到場，並誘使團員於明年選舉時，支持特定政黨或不投特定政黨。

檢方表示，吳男涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法，且有滅證情事，14日向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准；郭姓民眾無羈押必要，諭知10萬元交保。

吳男不服遭羈押提出抗告，高院發回更裁，基隆地院23日重開羈押庭，法官裁定吳男50萬元交保，並限制出境出海、限制住居於戶籍地且不得與相關被告、證人接觸。

基隆地檢署昨天提起抗告，高院今天撤銷50萬元交保裁定，2度發回基隆地院更裁，基隆地院將於明天上午10時第3度召開羈押庭。