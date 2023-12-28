大學生冒充調查官 還穿防彈背心回彰化國中母校分享心得
彰化縣一名20歲大學生回國中母校向老師吹噓說他已考上調查官，在法務部調查局任職，老師替他開心，還邀他回校為十個班級學弟妹分享成為調查官心路歷程，他還從網路買了防彈背心精心裝扮，並配帶上偽造的調查官證，但被其他老師發現有異而報警處理，彰化地檢署依僭行公務員職權等罪嫌將他提起公訴。
這名大學生今年2、3月間在新竹其大學宿舍內從網路下載法務部調查局局徽格式後，列印輸出，再貼上個人照片，偽造調查局調查官證及服務證，5月初他回彰化母校國中與老師見面時，拿出偽造調查官證給老師看，並佯稱他現在在調查局台中市調查處任職，老師不疑有他，帶他進入教室向學弟妹分享其成為調查官心路歷程。
而同年5月下旬他再次回國中母校跟十個班學弟妹分享，這次他還精心裝扮，穿著從網路上買到的防彈背心、配戴警棍、手銬、BB玩具槍等到校，在學校會議室中對學弟妹們分享調查局職掌業務、調查官薪俸等調查局職掌的「工作宣導與國民保防教育」職權，不過其他老師發覺有異，通報警方而查扣其偽造證件，移送法辦。
檢警查出，大學生冒充調查官回母校分享後，還在自己IG貼出和學弟妹的合照，並寫上「誤人子弟？」，行徑讓人搖頭。
大學生被送辦後坦承犯行，彰化地檢署依違反僭行公務員職權、行使偽造特種文書及公然冒用公務員服章官銜等罪嫌將他提起公訴。
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