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林百里妻遭話術推銷基金詐騙5000萬 她向名媛朱立安求償結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎等人推銷基金詐財3億多元，二審依證券投資信託及顧問法判刑10年；民事部分，何莎向朱立安等3人求償，台北地方法院判朱立安等人給付人民幣457萬元、美金100萬元，總計約逾新台幣5000萬元，可上訴。

檢調調查，朱立安向何莎等被害人謊稱是證券公司董事，推銷「AXIS」基金，稱不會有風險，3年屆滿可全數贖回，為了取信於何莎，帶何莎至辦公室參觀，何莎於2014年、2016年匯出逾400萬元人民幣、100萬美元給朱立安。

朱立安一審開庭時說，檢方起訴稱的兆富集團、兆富資產、兆富證券是鏵亞集團、鏵亞證券、鏵亞資產的前身，是白嘉輝的公司，她不是負責人，她2014年1月到2015年5月擔任香港鏵亞證券董事兼台灣區聯絡人，至於檢察官查扣的文宣品，則是白嘉輝以前香港辦公室的員工所交付。白嘉輝從2016年初即下落不明。

法院認為朱立安身為ZAVORI薩摩亞公司等多家境外公司與璟琦公司、大爾元公司負責人，也曾擔任鏵亞金融集團的董事及台灣地區聯絡人、AXIS基金公司董事，卻夥同白嘉輝，在我國境內推行虛構的AXIS戰略基金，宣稱不實的基金投資項目，並以可獲得穩定、豐厚利潤的話術非法吸收資金，其後又自行創設、推出未經登記、亦未實際營運的VCH基金，再向他人吸收資金，合計非法吸收的資金高達美金2190萬3000元、人民幣1110萬元，她更因而獲利美金1279萬1262元、人民幣880萬829元，嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，使投資人蒙受重大損失。

一審依證券投資信託及顧問法等罪判她12年徒刑，另依偽造文書罪判4月得易科罰金之刑；二審改判10年徒刑。民事部分，何莎主張，朱立安雖承諾會辦理基金贖回事宜，但後續未有回應，她才察覺Axis戰略基金只是朱立安、白嘉輝虛設的基金，實際款項全用於私人花用。

何莎向朱立安、白嘉輝、ZAVORI公司負責人李明億、雷有仁求償人民幣457萬元、美金100萬元；朱立安沒有意見，白嘉輝、雷有仁未到庭陳述；李明億反駁，他不認識何莎、朱立安，也沒有參與詐欺犯行。

台北地院指出，何莎遭朱立安、白嘉輝詐騙一事，已經刑事判決確定，雷有仁沒有提出書狀答辯，也沒有到庭陳述意見，認定何莎主張有理由；李明億否認詐騙何莎，而何莎沒有其他事證證明李有不法行為，因此判朱立安、白嘉輝、雷有仁應給付人民幣457萬元、美金100萬元。

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎（圖）推銷基金詐財，台北地院判朱立安等人應給付人民幣457萬元、美金100萬元，總計約逾新台幣5000萬元。圖／聯合報系資料照片
名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎（圖）推銷基金詐財，台北地院判朱立安等人應給付人民幣457萬元、美金100萬元，總計約逾新台幣5000萬元。圖／聯合報系資料照片
名媛朱立安（圖）向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎推銷基金詐財，台北地院判朱立安等人應給付人民幣457萬元、美金100萬元，總計約逾新台幣5000萬元。圖／聯合報系資料照片
名媛朱立安（圖）向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎推銷基金詐財，台北地院判朱立安等人應給付人民幣457萬元、美金100萬元，總計約逾新台幣5000萬元。圖／聯合報系資料照片

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