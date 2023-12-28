快訊

台大、清大都有…多所頂大碩博班註冊率掛零 教務長揭困境：畢業難找教職

國三生遭割頸不治死亡 蔡總統發聲「致上最深的哀悼及慰問」

獨／小三標籤難撕 謝忻「4無」超慘收入曝光：我咎由自取

卓榮泰曾幫忙喬貸款？林飛帆今遞狀自訴王鴻薇誹謗

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨立委王鴻薇、板橋西區立委候選人林國春指控民進黨總統候選人賴清德競選總部督導卓榮泰曾幫要參選立委的民進黨前副秘書長林飛帆喬過貸款，林認為不實，今天前往台北地院遞狀自訴王鴻薇誹謗罪。

林飛帆說，王鴻薇已經不是第一次抹黑，看到王鴻薇等人的說法，他與卓榮泰都非常詫異，王的指控毫無實據。

林飛帆說，從開記者會到現在沒有看到王鴻薇拿出任何證據，他今年35歲從來沒有貸款過，名下也沒有房產，更不用說有能力貸款。

林飛帆說，從王鴻薇從政的經歷可知，她非常多用抹黑、造謠方式做政治攻擊，「面對謠言我們需要用10倍、100倍的社會資源和力氣去澄清」，在選前關鍵10幾天，絕不容許有任何惡意捏造事實、造謠干預選舉。

民進黨前副秘書長林飛帆。記者王聖藜／攝影
民進黨前副秘書長林飛帆。記者王聖藜／攝影

王鴻薇 林飛帆 民進黨

延伸閱讀

遭指喬貸款 林飛帆：不姑息選舉歪風 將提告王鴻薇

影／王鴻薇公布錄音檔 指卓榮泰向公股行庫喬貸款助選

王鴻薇爆錄音檔 控卓榮泰喬公股銀行助選民進黨候選人

影／王鴻薇批賴清德硬拗賴皮寮 拖累民進黨選情

相關新聞

卓榮泰曾幫忙喬貸款？林飛帆今遞狀自訴王鴻薇誹謗

國民黨立委王鴻薇、板橋西區立委候選人林國春指控民進黨總統候選人賴清德競選總部督導卓榮泰曾幫要參選立委的民進黨前副秘書長林...

王鴻微告發卓榮泰等3人喬公股銀行貸款涉貪汙 林飛帆自訴誹謗

國民黨立委立委王鴻薇、板橋西區立委候選人林國春今天公布民進黨總統候選人賴清德競選全國總督導卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金...

舊照片、自填收據請領經費 前里長便宜行事判2年

現年75歲陳姓女子於2009至2013年擔任桃園市平鎮區新勢里長一職期間，涉嫌重複使用環保志工打掃照片佯稱僱工打掃的清掃...

男子遭打死丟包！嘉檢起訴6人 依國民法官法審理

嘉義縣蘇姓男子因台南市錢姓男子積欠5萬元遲遲未還，今年9月間涉嫌夥同曾男等人持棍棒毆打，並將錢男丟包致命；嘉義地檢署將蘇...

國安法辦文字工作者 媒體人出庭喊冤：政治的因素干我什麼事！

中華婦女聯合會理事長何建華被控接受大陸金援，指使包姓媒體人撰寫工作計畫書干預2020年總統大選違反國安法。台北地院昨天開...

機車騎士違停台中高鐵人行道 一理由讓法官撤單

高雄市曹姓騎士在去年7月底，將機車停在高鐵台中站外的人行道上，因誤認施工廠商在該處畫設的白色區域為停車區，加上旁邊還有其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。