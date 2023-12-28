卓榮泰曾幫忙喬貸款？林飛帆今遞狀自訴王鴻薇誹謗

國民黨立委王鴻薇、板橋西區立委候選人林國春指控民進黨總統候選人賴清德競選總部督導卓榮泰曾幫要參選立委的民進黨前副秘書長林飛帆喬過貸款，林認為不實，今天前往台北地院遞狀自訴王鴻薇誹謗罪。

林飛帆說，王鴻薇已經不是第一次抹黑，看到王鴻薇等人的說法，他與卓榮泰都非常詫異，王的指控毫無實據。

林飛帆說，從開記者會到現在沒有看到王鴻薇拿出任何證據，他今年35歲從來沒有貸款過，名下也沒有房產，更不用說有能力貸款。