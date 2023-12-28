快訊

台大、清大都有…多所頂大碩博班註冊率掛零 教務長揭困境：畢業難找教職

國三生遭割頸不治死亡 蔡總統發聲「致上最深的哀悼及慰問」

獨／小三標籤難撕 謝忻「4無」超慘收入曝光：我咎由自取

王鴻微告發卓榮泰等3人喬公股銀行貸款涉貪汙 林飛帆自訴誹謗

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國民黨立委立委王鴻薇、板橋西區立委候選人林國春今天公布民進黨總統候選人賴清德競選全國總督導卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」相關事證與原始錄音，再曝前合庫投信董事長林柏裕承認，卓榮泰今年曾找人替中山北松山選區退選人林飛帆喬貸款。林國春今天下午代表王鴻薇至台北地檢署，告發卓榮泰、林柏裕及林飛帆等3人涉犯貪汙治罪條例；林飛帆回應，他從未貸款過，今到台北地方法院遞狀自訴王鴻薇涉嫌誹謗。

王鴻薇與林國春上午舉行記者會，公布公股銀行群組「信賴金融」相關事證及原始錄音錄音檔。王鴻薇指出，卓榮泰曾找公股行庫，要求幫忙林飛帆喬貸款。

林國春指出，該錄音檔基本上均使用相同裝置與軟體錄音，錄音狀態皆為連續錄音，聲紋與林柏裕聲紋相符。

柯比能律師事務所律師柯晨晧表示，林柏裕是合庫子公司合庫投信的董事長，符合貪汙治罪條例中之授權公務員。林柏裕涉嫌接受卓榮泰的指示，不經專業判斷指示為民進黨特定人物的選舉喬經費。

王鴻薇說，根據錄音內容，卓榮泰多次針對中山北松山選區，聯繫公股銀行幫忙，林飛帆部份錄音檔更是直接承認合庫已經撥款貸款。

林國春下午表示，王鴻薇和他上午舉辦記者會內容，均無逾越林柏裕錄音檔內所述，他願意提供錄音原手機給檢調單位，證明錄音檔案屬實，今天舉發相關不法事項，請檢方與林飛帆證明清白。

林飛帆認為，王鴻薇指他透過卓榮泰向公股行庫貸款為不實指控，並強調「人生至今35歲，我沒有貸過款，我也沒有任何房產」。他表示，王鴻薇指控內容傷害他的名譽，今至台北地院遞狀自訴王鴻薇涉嫌誹謗。

中山北松山選區退選人林飛帆。記者房荷庭／攝影
中山北松山選區退選人林飛帆。記者房荷庭／攝影
板橋西區立委候選人林國春。記者房荷庭／攝影
板橋西區立委候選人林國春。記者房荷庭／攝影

王鴻薇 林飛帆 卓榮泰

延伸閱讀

遭指喬貸款 林飛帆：不姑息選舉歪風 將提告王鴻薇

影／王鴻薇公布錄音檔 指卓榮泰向公股行庫喬貸款助選

王鴻薇爆錄音檔 控卓榮泰喬公股銀行助選民進黨候選人

影／王鴻薇批賴清德硬拗賴皮寮 拖累民進黨選情

相關新聞

男子遭打死丟包！嘉檢起訴6人 依國民法官法審理

嘉義縣蘇姓男子因台南市錢姓男子積欠5萬元遲遲未還，今年9月間涉嫌夥同曾男等人持棍棒毆打，並將錢男丟包致命；嘉義地檢署將蘇...

舊照片、自填收據請領經費 前里長便宜行事判2年

現年75歲陳姓女子於2009至2013年擔任桃園市平鎮區新勢里長一職期間，涉嫌重複使用環保志工打掃照片佯稱僱工打掃的清掃...

王鴻微告發卓榮泰等3人喬公股銀行貸款涉貪汙 林飛帆自訴誹謗

國民黨立委立委王鴻薇、板橋西區立委候選人林國春今天公布民進黨總統候選人賴清德競選全國總督導卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金...

卓榮泰曾幫忙喬貸款？林飛帆今遞狀自訴王鴻薇誹謗

國民黨立委王鴻薇、板橋西區立委候選人林國春指控民進黨總統候選人賴清德競選總部督導卓榮泰曾幫要參選立委的民進黨前副秘書長林...

國安法辦文字工作者 媒體人出庭喊冤：政治的因素干我什麼事！

中華婦女聯合會理事長何建華被控接受大陸金援，指使包姓媒體人撰寫工作計畫書干預2020年總統大選違反國安法。台北地院昨天開...

機車騎士違停台中高鐵人行道 一理由讓法官撤單

高雄市曹姓騎士在去年7月底，將機車停在高鐵台中站外的人行道上，因誤認施工廠商在該處畫設的白色區域為停車區，加上旁邊還有其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。