王鴻微告發卓榮泰等3人喬公股銀行貸款涉貪汙 林飛帆自訴誹謗

國民黨立委立委王鴻薇、板橋西區立委候選人林國春今天公布民進黨總統候選人賴清德競選全國總督導卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」相關事證與原始錄音，再曝前合庫投信董事長林柏裕承認，卓榮泰今年曾找人替中山北松山選區退選人林飛帆喬貸款。林國春今天下午代表王鴻薇至台北地檢署，告發卓榮泰、林柏裕及林飛帆等3人涉犯貪汙治罪條例；林飛帆回應，他從未貸款過，今到台北地方法院遞狀自訴王鴻薇涉嫌誹謗。

王鴻薇與林國春上午舉行記者會，公布公股銀行群組「信賴金融」相關事證及原始錄音錄音檔。王鴻薇指出，卓榮泰曾找公股行庫，要求幫忙林飛帆喬貸款。

林國春指出，該錄音檔基本上均使用相同裝置與軟體錄音，錄音狀態皆為連續錄音，聲紋與林柏裕聲紋相符。

柯比能律師事務所律師柯晨晧表示，林柏裕是合庫子公司合庫投信的董事長，符合貪汙治罪條例中之授權公務員。林柏裕涉嫌接受卓榮泰的指示，不經專業判斷指示為民進黨特定人物的選舉喬經費。

王鴻薇說，根據錄音內容，卓榮泰多次針對中山北松山選區，聯繫公股銀行幫忙，林飛帆部份錄音檔更是直接承認合庫已經撥款貸款。

林國春下午表示，王鴻薇和他上午舉辦記者會內容，均無逾越林柏裕錄音檔內所述，他願意提供錄音原手機給檢調單位，證明錄音檔案屬實，今天舉發相關不法事項，請檢方與林飛帆證明清白。