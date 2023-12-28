舊照片、自填收據請領經費 前里長便宜行事判2年

現年75歲陳姓女子於2009至2013年擔任桃園市平鎮區新勢里長一職期間，涉嫌重複使用環保志工打掃照片佯稱僱工打掃的清掃成果照，向區公所請領地方發展經費，另以15家餐飲店的空白收據領取58萬餘元夜點費，差額挪作里巡守隊聚餐費用，桃園地院今天宣判，將陳女依2次犯行使公務員登載不實文書罪，各處徒刑 1年3月，應執行徒刑2年，可上訴。

判決指出，陳女於2009至2013年間止，擔任桃園市平鎮區新勢里里長，依法受區長指揮監督，負責綜理里內包含里基層工作實施項目，即社區清潔、守望相助、公共服務的執行及工作經費請領，是依法令服務於地方自治團體所屬機關具有法定職務權限公務員。

陳女明知向區公所申請核銷里基層工作經費，應如實檢附清潔里環境前、中、後須附上日期的照片，卻自2009年5月至2011年3月間，重複使用相同的新勢里環保僱工打掃後的拍攝照片，再將舊照片作為憑證，黏貼於「里基層工作經費支用核銷單」上，送交區公所申領地方發展經費，導致公務員登載不實，損害區公所對地方發展經費支用管理的正確性。

陳女明知辦理守望相助隊夜點費經費核銷，應如實檢具發票或收據等原始憑證送區公所辦理，竟自2009年1月起至2013年12月間止，利用自己或他人前往15間不知情店家消費的機會索取空白免用統一發票收據，自行填載不實的單據日期、品項、金額，按月黏貼於「里基層工作經費支用核銷單」上，送交區公所申領地方發展經費。