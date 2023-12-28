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男子遭打死丟包！嘉檢起訴6人 依國民法官法審理

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣蘇姓男子因台南市錢姓男子積欠5萬元遲遲未還，今年9月間涉嫌夥同曾男等人持棍棒毆打，並將錢男丟包致命；嘉義地檢署將蘇男等6人提起公訴，嘉義地方法院表示，屬於故意犯罪因而發生死亡結果的情形，將依國民法官法審理。

28歲錢男欠22歲蘇男5萬元債務，因遲遲無法償還，曾被約出毆打教訓，錢男與蘇姓女友躲藏在嘉義縣水上鄉，今年9月間，錢男被蘇男同夥李男駕車攔下並押走。

錢男被載往義竹鄉一處平房，蘇男則夥同19歲蘇男、曾男等人持棍棒痛毆，錢男昏迷倒地後，李男等4人又將錢男準備載回水上鄉，不料中途發現錢男已無氣息，丟包在鹿草鄉一處偏僻產業道路，警消據報趕到現場，將錢男送醫急救後仍不治。

警方陸續逮捕主嫌蘇男等6名嫌疑人，依加重妨害自由致死等罪嫌起訴，蘇男、19歲蘇男及曾男3人聲押獲准，今天移審嘉義地院。

嘉義地方法院表示，依國民法官法規定，這起案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果的情形，應行國民參與審判。今天抽籤分案結果，由國民法官專庭即刑事第2庭審理，合議庭審判長林正雄、陪席法官陳威憲、受命法官洪舒萍。

嘉義警方陸續逮捕主嫌蘇男等人到案，偵訊後移送地檢署。圖／資料照片
嘉義警方陸續逮捕主嫌蘇男等人到案，偵訊後移送地檢署。圖／資料照片

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