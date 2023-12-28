萬里水力發電計畫衍生原民爭議 摩里莎卡要求撤銷3部落結果出爐

台灣電力公司在花蓮縣的「萬里水力發電廠」計畫引發關係部落認定爭議，摩里莎卡部落提行政訴訟請求撤銷萬榮鄉公所認定大加汗、馬里巴西、馬太鞍部落認定為關係部落的處分，台北高等行政法院認為摩里莎卡部落不具當事人適格，判決駁回，可上訴。

花蓮縣萬榮鄉公所針對萬里水力發電計畫，原認定摩里莎卡、大加汗部落是關係部落，事後行文原住民族委員會後，確定新增馬里巴西、馬太鞍部落也為關係部落；4部落舉行會議投票，摩里莎卡因出席戶數不足而流會，其餘3部落則同意萬里水力發電開發案，事後衍生原住民族諮商同意程序爭議，法律服務基金會也稱本案為全台首件「關係部落認定程序」涉訟案件。

摩里莎卡部落、族人不服原住民族委員會、萬榮鄉公所作出「關係部落為摩里莎卡部落、馬里巴西部落、馬太鞍部落、大加汗部落等4部落」的認定，前年提行政訴訟，請求撤銷馬里巴西等3部落為關係部落的認定。

北高行指出，主管機關認定為關係部落，即可參與計劃決策流程，意指行使諮商同意權，保有對土地、自然資源的控制及文化完整性，其他部落若被認定為關係部落，也是因部落的土地、自然資源利用或文化傳統會受計劃影響，而需共同參與決策，不會侵害摩里莎卡部落的權益。