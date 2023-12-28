幫網紅女兒接破百業配 「最美刑警」被判兼職下場出爐

5歲小網紅「紅豆妹（阿豆）」因古靈精怪的模樣，在社群上爆紅擁有數萬粉絲，也因此吸引許多廠商合作，但因為經營紅豆妹粉專的廖姓媽媽是警察，甚至有「最美刑警」稱號，遭質疑違反公務人員不得在外兼職的規定。對此桃園市府去函銓敘部函釋違反與否，雖然廖女已經辭職，但仍被判兼職並移送懲戒法院，判決出爐被記過2次。

判決指出，廖女2018年12月14日起任職於桃園市警察局刑事警察大隊偵查佐，該大隊辦理l12年度經商及兼職兼課情形查核時，得知廖女的未成年女兒是網紅紅豆妹，經調查廖女在臉書、IG及YouTube上傳許多女兒的生活花絮，有置入商業廣告、宣傳及薦證代言產品等行為，廖女也經常入鏡演出，收取勞務報酬，有從事商業行為，違反公務員服務法第14條第1項不得經營商業之規定。

根據判決書，廖女自去年2月7日開始自今年9月前，共接了104次業配，除了親子相關用品外，甚至還有花店、不動產等業配。對此廖女辯稱，女兒雖然未成年，但仍是獨立個體，自己僅代為管理女兒的粉絲專頁，初衷只是為了替她紀錄成長的生活點滴，並沒有其他目的。

廖女表示，女兒人氣高漲後，才有隨之而來的經紀公司或廠商邀約廣告拍攝與業配，這是孩子真心喜歡做的事；再者，經紀公司與廠商洽詢廣告及業配，都是以女兒為主所打造，自己偶爾協助女兒配合入鏡演出，因女兒是未成年，有些合作必須以勞務報酬領據請款，才需由她幫忙填寫，酬勞都是作為女兒未來的教育基金用。

最後廖女說，自己從警l0多年來，在工作上兢兢業業、任勞任怨，從未有任何不法的情事，為了避免爭議，已在今年9月18日主動辭職，雖然主管加以慰留，但她立場堅定，希望藉此能夠平息風波。「我是一名母親，擁有一顆很愛女兒的心，一心只想好好陪伴、協助與支持她一起長大的母親。」