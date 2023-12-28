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詐騙集團撈選舉財 網路開設假賭盤誘人下注

中央社／ 高雄28日電

大選將近，高市刑大網路巡邏發現一個臉書社團公布各總統候選人民調，並提供賠率讓民眾下注簽賭，員警佯裝賭客逮捕曹姓主嫌等4人，發現為詐騙集團開設假賭盤吸金。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第2隊日前進行網路偵查，發現一個名為「台灣總統大選最新選情和民調分析」臉書社團，社團內公開發布2024總統大選候選人的民調、賠率和投注總額等訊息，藉此提供網友下注簽賭。

高市刑大今天發布新聞稿指出，經員警佯裝賭客詢問版主，即被要求加入特定聊天軟體，並告知下注方式是以提供遊戲點數或銀行匯款方式進行。警方蒐證完備後報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

檢警調查，此社團是由68歲曹女管理，並由旗下版主號召賭客加入特定群組，賭客再依群組組頭指示，以提供遊戲點數或銀行匯款方式進行下注；經警方循線追查賭金流向，發現組頭以40歲侯姓女子、46歲劉姓女子、41歲黃姓男子等人頭所申設虛擬帳戶製造斷點獲取賭金，疑為詐騙集團假借選舉行騙。若民眾依指示匯款下注，可能等到選舉結束，才會發現組頭失聯或封鎖訊息，始知遭騙。

警方19日起執行收網行動，帶回曹女、侯女、劉女、黃男等4人到案說明，全案依違反總統及副總統選舉罷免法、賭博等罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。

詐騙集團 民調

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