台中女動完手術卵巢沒了…控醫師沒告知 求償55萬卻敗訴

台中市蘇姓女子因下腹痛，前往台中醫院就醫，醫師發現左側卵巢有腫瘤，蘇女在在2020年間接受該院劉姓醫師手術，但蘇女事後發現左側卵巢、輸卵管已被全部切除，控訴醫師隱匿未告知，向劉及醫院求償55萬元，二審審結，認定劉在術前已充分告知手術範圍、風險，判蘇女敗訴，全案確定。

判決指出，蘇姓女子在2020年2月27日前往衛福部台中醫院，接受劉姓醫師執刀左側卵巢腫瘤切除的腹腔鏡手術，蘇女在手術後指控，劉姓醫師在手術前，沒有告知腫瘤切除範圍、方式，甚至隱匿手術後已將左側卵巢、輸卵管全數切除的事實，直至同年7月間，她前往中山附醫就診時才發現。

蘇女指控劉姓醫師及台中醫院有過失，侵害她醫療自主權，導致她非財產上的損害，請求55萬元的賠償。

一審審酌，蘇女指控劉姓醫師涉犯過失致重傷害案件，已獲檢方處分不起訴確定，而根據檢方在調查時，有請醫審會進行鑑定，而鑑定意見也提到，劉姓醫師若徵得病人或家屬同意，於手術中切除左側卵巢及輸卵管，並未違反醫療常規。

住院護理師也證稱，蘇女住院期間，劉已告知手術的方式、範圍，也協助蘇女簽署手術同意書，已證明劉在受術前有對蘇女旅行告知說明義務，也提到手術切除範圍，需視術中狀況而定，無需在手術中再向蘇女家屬另外告知，也無需再簽署書面變更手術範圍同意書。

一審認為，劉男在術前已履行對蘇女的告知義務，沒有侵害蘇女的醫療自主權，駁回蘇女訴請，判劉與醫院免賠。