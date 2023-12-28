聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中女動完手術卵巢沒了…控醫師沒告知 求償55萬卻敗訴
台中市蘇姓女子因下腹痛，前往台中醫院就醫，醫師發現左側卵巢有腫瘤，蘇女在在2020年間接受該院劉姓醫師手術，但蘇女事後發現左側卵巢、輸卵管已被全部切除，控訴醫師隱匿未告知，向劉及醫院求償55萬元，二審審結，認定劉在術前已充分告知手術範圍、風險，判蘇女敗訴，全案確定。
判決指出，蘇姓女子在2020年2月27日前往衛福部台中醫院，接受劉姓醫師執刀左側卵巢腫瘤切除的腹腔鏡手術，蘇女在手術後指控，劉姓醫師在手術前，沒有告知腫瘤切除範圍、方式，甚至隱匿手術後已將左側卵巢、輸卵管全數切除的事實，直至同年7月間，她前往中山附醫就診時才發現。
蘇女指控劉姓醫師及台中醫院有過失，侵害她醫療自主權，導致她非財產上的損害，請求55萬元的賠償。
一審審酌，蘇女指控劉姓醫師涉犯過失致重傷害案件，已獲檢方處分不起訴確定，而根據檢方在調查時，有請醫審會進行鑑定，而鑑定意見也提到，劉姓醫師若徵得病人或家屬同意，於手術中切除左側卵巢及輸卵管，並未違反醫療常規。
住院護理師也證稱，蘇女住院期間，劉已告知手術的方式、範圍，也協助蘇女簽署手術同意書，已證明劉在受術前有對蘇女旅行告知說明義務，也提到手術切除範圍，需視術中狀況而定，無需在手術中再向蘇女家屬另外告知，也無需再簽署書面變更手術範圍同意書。
一審認為，劉男在術前已履行對蘇女的告知義務，沒有侵害蘇女的醫療自主權，駁回蘇女訴請，判劉與醫院免賠。
蘇女不服上訴台中高分院，經審理後仍維持一審認定，認為劉已充分告知手術範圍、風險，駁回蘇女上訴，全案確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言