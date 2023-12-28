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歌手黃大煒女友以給胡德夫看牙為由 向人借錢未還挨告...法官這樣判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

以雋永歌曲「你把我灌醉」、「讓每個人都心碎」的原唱黃大煒，他的女友趙濰佳向王姓友人借22萬元，交給音樂家胡德夫，卻未還給王姓友人而被依詐欺罪嫌起訴；趙女辯稱，因王姓友人與黃大煒有合作糾紛而興訟，台北地院審理，採趙女說法判她無罪。可上訴。

趙濰佳2019年11月5日向王借貸22萬元給台灣原住民運動先驅、音樂家胡德夫，趙女2020年1月21日向胡索討款項，要求胡匯款入指定帳戶，胡於是指使無非文化公司匯22萬到黃大煒的帳戶內。

檢察官指控，胡德夫匯款後，趙濰佳將錢提領一空，王姓男子發覺後提告，趙女涉犯詐欺得利罪。

法院調查，22萬元的借貸過程中，未見趙濰佳對王施用不實詐術，借貸關係存在於趙女、王姓男子之間，趙女再另行借款給胡德夫，並於2020年1月向胡請求還款，是她自己與胡的借貸關係。

法官認為，王姓男子自述趙濰佳曾匯款60萬元給他，雙方對匯款的定性有爭議，顯見趙女與王還另外有金錢糾葛；趙女主觀上認為與王雙方有經營餐廳的債務未了，不能因趙女從胡德夫處取回錢、未立即還給王，就認定趙女有詐欺行為。

判決說，趙濰佳以胡德夫需看牙醫為由向王借錢，後來由胡的友人償還，都不足以認定趙女有施用詐術，基於「罪證有疑，利歸被告」原則，判趙女無罪。

台灣原住民運動先驅、音樂家胡德夫。圖／聯合報系資料照片
台灣原住民運動先驅、音樂家胡德夫。圖／聯合報系資料照片
歌手黃大煒（右）與女友趙濰佳。圖／聯合報系資料照片
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詐欺 餐廳 提告

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