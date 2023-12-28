南投縣府秘書帶團杭州6日行 遭檢方整團帶回調查

南投縣政府機要秘書林孟麗12月18日帶竹山鎮民10多人到杭州6日遊，昨天返國被南投地檢署約談，質疑旅遊團接受中國「落地招待」，南投地檢署林孟麗觸犯反滲透法，犯罪嫌疑重大，訊後以20萬元交保。

南投縣政府表示，縣府員工到中國大陸均為正常兩岸交流，完全按照現行法令。檢調在選舉期間全國性大規模偵辦國人到大陸旅遊違反反滲透法，盼望檢方調查能夠毋枉毋縱，不要成為選舉工具。

檢方調查，林孟麗招攬具有投票權選民10多人，12月18日至23日由南投縣竹山鎮搭乘專車，從桃園機場搭機赴大陸杭州6日遊，接受當地台辦落地招待，免費招待當地旅遊交通、景點門票、餐廳用餐及飯店住宿，而由台辦全額資助，餐敘時並有台辦官員參與。

檢方認為，林孟麗是受浙江省某市台灣事務辦公室主任指示、委託、資助，林孟麗在旅遊期間希望參團選民能支某黨候選人等言論，因認林孟麗涉違反反滲透法及公職人員選舉罷免法，檢察官蘇厚仁檢察官訊後，諭知交保20萬元，其餘被告均請回。