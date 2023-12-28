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法務部公布介選樣態 檢舉獎金最高2千萬

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

若製作不實民調，或是接受特定團體招待出遊，都可能是境外勢力介入選舉，應儘速舉報！法務部28日提醒民眾注意境外介選樣態，包括透過特定人士招攬組團出境旅遊、資助資金指示製作不實民調與透過旅遊團返國傳遞不實訊息等行為。目前依《反滲透法》偵辦的案件有77案。

境外介選5樣態

法務部表示，新興介選模式包括「在地協力」：藉由在臺特定團體發展組織從事介選犯罪；「旅遊招待」：透過特定人士招攬組團出境旅遊；「不實民調」：資助資金指示製作不實民調；「不實訊息」：透過旅遊團返國傳遞不實訊息與「深偽技術」：傳遞深偽假訊息，法務部會全力偵查，並鼓勵民眾勇於檢舉。

官員指出，法務部會透過阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾，並將阻絕境外勢力介選列為本次查察妨害選舉首要重點，本部將督請最高檢察署帶領檢、警、調、廉、移民等查察機關全力偵辦，民眾對於不明邀約旅遊、招待、餐會應審慎考慮，其中可能是候選人或樁腳包裝行賄手法。

介選累積77案

另外，檢舉境外勢力介選最高可獲得2000萬元檢舉獎金，法務部則會透過資金網絡、資訊網絡及人脈網絡等三大面向，切斷境外勢力資金網絡、即時下架不實訊息及清查人脈網絡，全面性防堵境外勢力介入選舉。

媒體詢問目前境外介選的偵辦進度，法務部次長黃謀信指出，目前依照《反滲透法》分案或進入調查的案件已經有77件、157人，比起14日的17件、29人多了不少。黃謀信解釋，隨著愈來愈靠近選舉，檢察官的證據會蒐集愈齊全，偵辦的密度與強度都會增加。

被問到境外介選哪種樣態最多，黃謀信表示尚未統計完全，但以賄選來看，主要是選舉賭盤、現金買票與假訊息最多。

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介選 法務部

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