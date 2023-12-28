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【即時短評】分解高虹安涉貪訴訟策略 攻檢察官不正訊問有用？

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款案昨天開庭，高的律師團聲請勘驗偵訊光碟，挑戰檢察官誘導共犯認罪、不正訊問；貪汙案偵查中共犯助理有人遞狀認罪、有人在筆錄中認罪，高虹安訴訟策略可成功？

高虹安前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任「小兔」黃惠玟、前法務主任陳昱愷偵查中列被告偵辦，陳奐宇共受訊3次，花錢委任律師賴曜焜、陳宇安辯護，陳奐宇第1次開庭後，主動遞狀認罪「我承認犯罪」，推倒助理們的防火牆。

提供關鍵「小兔帳本」的黃惠玟起訴後，才找律師辯護，律師簡大維複誦偵查中黃女的認罪主張，黃女是貪汙案「破口」，居案情關鍵地位，她非法律專業人士，偵查中也遞了一張「無律師署押」的自白狀。

陳昱愷原本負責法案研究，在偵查筆錄中認罪；陳昱愷於移審後，協請李德豪等3人組律師團認罪，律師團表示無犯罪所得，懇求法官宣告陳昱愷緩刑。

昨天在台北地院準備庭中，高虹安的律師團主張不認罪的前助理、「台大公衛文」王郁文偵訊光碟中斷16分鐘，且對高虹安有利證據並未記載於筆錄中，還認為其他認罪助理的辦案經過，都有類似情狀。

高虹安的律師陳宗豪說，王郁文的偵訊光碟斷的16分鐘，未顯示檢察官在問什麼？王郁文在答什麼？檢方偵查手法於人權保障上有問題，甚至質疑這樣的作法「不符合司法官訓練所的要求」。

高虹安另名律師王世華則說，檢察官用誘導、包裹式訊問助理，當庭唸出偵查檢察官盧慧珊偵訊陳奐宇、陳昱愷的問話多句，指控檢方誘導王郁文之外，也用不正確的資訊與減刑等，誘導別的助理認罪。

公訴檢察官廖彥鈞說，黃惠玟等助理的認罪，都沒有遭到誘導，如果律師認為筆錄不實，可以直接傳喚他們詰問；廖說，在已經表達不爭執筆錄證據能力後，又聲請勘驗光碟，是在混淆自白任意性以及在遲滯訴訟。

法官蘇宏杰不止一次指出，被告有律師陪同偵訊，自白應有任意性，還說如果光碟勘驗完畢有疑，檢察官大可舉出有「陪偵」之反證。

不過，法官所說的應不是指射陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷3人，實際上，只有陳奐宇1人在偵查中有律師陪同。

因此，昨天高虹安的律師團質疑檢察官不正訊問時，陳奐宇正與2名律師賴曜焜、陳宇安坐在同一法庭內，而「高團隊」的控訴有沒有在指射陳奐宇的律師什麼？法庭旁聽氣氛有些尷尬。

高虹安涉貪一審是否有罪？事關市長職位，律師勢必嚴格檢驗的每一道偵查程序，反過來說，台北地檢署起訴政治明星，也有輸不得的壓力；法官目前已訂到2024年5月的開庭審理計畫，案子不會無盡拖延，高保不保得住市長頭銜，不久的將來可知。

高虹安前助理陳奐宇。圖／聯合報系資料照片
高虹安前助理陳奐宇。圖／聯合報系資料照片
高虹安前助理王郁文。圖／聯合報系資料照片
高虹安前助理王郁文。圖／聯合報系資料照片
高虹安前助理陳昱愷。圖／聯合報系資料照片
高虹安前助理陳昱愷。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
高虹安前助理黃惠玟。圖／聯合報系資料照片
高虹安前助理黃惠玟。圖／聯合報系資料照片

高虹安 檢察官 貪汙

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