遭指控「背骨」台南韓友會「挑大師」今按鈴申告

別號「挑大師」的台南市韓友會理事長廖盛芳不滿遭台南立委候選人劉清田質疑他「公然背骨打著庶民韓家軍旗號去支持侯友宜看得下去嗎？」等，分化韓粉韓家軍與侯友宜情誼，今提告劉涉加重誹謗及意圖使侯友宜不當選。劉清田回應說，所言有憑有據，且大會現場許多人可以作證。

「挑大師」廖盛芳不滿劉清田的文宣指控他怒罵侯友宜，他表示，3月25日當天，他懸掛韓國瑜選總統看板，並無此發言，反倒是邀請劉清田上舞台参選立委演說。且於12月23日台南市韓友會第屆第3次大會，決議「韓國瑜支持誰，韓友會就支持誰」，並舉辦侯定強國、宜定安康「侯康配」50桌餐會。

面對劉清田質疑「台南挑大師公然背骨打著庶民鋼鐵韓粉庶民韓家軍旗號去支持侯友宜看得下去嗎？」廖盛芳反駁說，劉以一石二鳥明顯分化韓粉韓家軍與侯友宜情誼，意圖使侯友宜不當選，其心可議。