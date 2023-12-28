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吸金12億拿不出百萬交保金 告律師重利借貸遭打臉

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄檢、調查辦三鑫投資顧問公司違反銀行法，其中涉案的公司監察人簡以珍在羈押5個月後，獲裁定100萬元交保，但她臨時籌不出交保金，向律師借錢，2個月利息6萬元，事後告律師涉重利罪。高雄地檢署認為簡婦借錢時，非處於急迫處境，處分不起訴。

三鑫公司監察人簡姓婦人和公司負責人陳姓男子，2016年起，以「圈購」台灣上市櫃公司股票、投資俄羅斯海參崴賭場等名義，高利率向民眾吸金，致不少投資人上當，案經調查局追查，吸金達12億元，逾千人受害，後來陳男逃逸，由雄檢通緝中，簡婦後來因違反銀行法等罪，經高雄高分院判刑9年2月。

全案偵查期間，簡婦於2018年9月，經檢察官聲押獲准，直到2019年3月，她向高雄地院聲請交保，獲法官裁定100萬元准保，但她臨時等不到交保金，便向徐姓律師借100萬元辦交保，雙方同意2個月利息6萬元，事後簡婦以律師趁她處於急迫且難以求助的處境，要求簽訂的借貸契約，利息每日千分之2，反提告律師涉刑法重利罪。

檢方認為，民法有關法定利率，以月息3分為民間借貸利息標準，按簡婦借100萬元、每月支付3萬元利息，換算出月息是3分，未屬重利罪規定的「取得與原本顯不相當之重利」，而且簡婦向律師借款，不是追求基本生活所需，而且幾經思量後才借款，也非處於急迫、輕率、無經驗或難以求助的處境，處分不起訴。

三鑫投顧公司吸金12億元，監察人拿不出百萬交保金，向律師借錢交保，事後反告律師涉重利，遭檢方打臉。圖為高雄地檢署。記者林保光／攝影
三鑫投顧公司吸金12億元，監察人拿不出百萬交保金，向律師借錢交保，事後反告律師涉重利，遭檢方打臉。圖為高雄地檢署。記者林保光／攝影

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