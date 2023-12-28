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德州撲克賭場隱身台中民宅 女荷官才上工就被查獲

中央社／ 台中28日電

台中市警察局第四分局今天宣布破獲賭場案，在南屯區1處民宅地下室查獲德州撲克職業賭場，女荷官還抱怨，第1天上工酬勞還沒領到就被查獲，全案依賭博罪及社維法送辦。

市警局第四分局大墩派出所日前接獲情資，指稱於南屯區某一住宅區內，深夜時段人員出入複雜，疑有暗營職業賭場情事，立即成立專案小組展開偵辦。

警方表示，經向台中地方法院聲請搜索票，當場查獲賭場林姓負責人、提供場地的周姓房東與黃姓女荷官等3人共同經營「德州撲克」職業賭場牟取不法獲利，現場還有9名賭客。

警方並查扣賭金新台幣38萬7600元、點鈔機1台、籌碼面額3萬4250元、監視器主機等證物，訊後周姓房東等3人依刑法賭博罪移送台中地檢署偵辦，其餘9名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

警方追查發現，周姓房東（31歲）提供地下室1樓作為賭博場所，由林姓負責人（29歲）經營，經營僅2個月時間作為試水溫之用，每盤賭局結束後，即向最贏玩家抽取5%的錢。

警方指出，賭場並聘雇黃姓女荷官（29歲）負責場內發牌及洗牌工作，以賭客發放的小費為酬勞，每逢星期五小週末即廣邀熟識朋友前往捧場。女荷官被查獲後抱怨說，第1天上工酬勞還沒領到就被查獲，全案針對周姓房東提供賭博場所、林姓負責人及黃姓女荷官依賭博罪送辦。

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