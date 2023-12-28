嘉義男子遭打死丟包案6人起訴 將由國民法官參審

嘉義縣蘇姓男子因錢姓男子積欠5萬元遲遲未還，被控今年9月間涉嫌夥同曾男等10餘人持棍棒毆打教訓，並將錢男丟包致命；嘉檢依法起訴，嘉義地院表示，案件應行國民參審。

28歲錢男欠22歲蘇男新台幣5萬元債務，因遲遲無法償還，曾被約出毆打教訓，錢男則與蘇姓女友躲藏在嘉義縣水上鄉，於今年9月間，錢男在嘉義縣治特區遭李姓男子駕車攔下並押走。

警方調查，錢男被載往義竹鄉一處平房，主嫌蘇男則夥同友人19歲蘇男、曾男等10餘人持棍棒痛毆，錢男昏迷倒地後，李男等4人又將錢男準備載回水上鄉，不料中途發現錢男已無氣息，則丟包在鹿草一處偏僻產業道路，警消據報趕到現場，將錢男送醫急救後仍不治。

警方陸續逮捕蘇姓主嫌等嫌疑人，檢方複訊後，將主嫌22歲蘇男、19歲蘇男及曾男向嘉義地院聲押獲准，嘉義地檢署昨天偵結，將涉嫌動手毆打的主嫌、19歲蘇男、曾男、李男、姜男及楊男等6人，依加重妨害自由致死等罪嫌起訴，在押的蘇男等3人今天移審嘉義地院。

嘉義地方法院表示，依國民法官法規定，這起案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果的情形，應行國民參與審判。

嘉義地方法院指出，依據嘉義地院刑事案件分案作業規定，這起案件由國民法官專庭成員進行輪分，今天經抽籤分案結果，由國民法官專庭即刑事第2庭負責審理，合議庭成員為審判長林正雄、陪席法官陳威憲、受命法官洪舒萍。