快訊

全台首間麥當勞「台北民生餐廳」改裝開幕！頭香客6點就來買麥香魚

脫歐讓英國人「變窮」了？消費生活水準下降危機

怕再等就真買不起房 南韓40歲以下青年急貸款負債創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驗收刁難2廠商工程款收賄55萬 公路總局工務員遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

公路總局第一區養護工程處中和工務段魏姓工務員，涉嫌在2010年間，刻意刁難標案廠商工程款，伺機索賄50萬元；後來升任幫工程司，又在2019年間，暗示廠商自己兒子缺錢養病，藉此收賄5萬元。新北地檢署今依涉犯貪汙治罪條例將魏男起訴，考量他坦承犯行並主動繳回不法所得，建請法院酌減其刑。

檢調查出，魏男2010年4月擔任工務員時，辦理一工處「台15線關渡橋99年油漆工程」標案，負責標案履約管理、計畫書審核、材料查驗、品質及工地稽查相關事宜，卻利用職務權限，在同年9月刁難得標廠商的第一期工程估驗款計價表，使蔡姓廠商為求順利通過驗收，於同年10月第二期工程估驗款撥款當天，親自駕車送上50萬現金，之後三、四期和末期工程款，魏男果然迅速審核及撥款。

2022年3月，魏男升任幫工程司，又在2017年一工處辦理「中和段107橋樑隧道結構維修補強工程」標案時，利用擔任標案監工，先主動簽辦增加預算至法定上限，隔年趁與詹姓廠商一同前往工地會勘時，暗示自己兒子近日罹患糖尿病，需要花錢購買藥物治療。詹男為求後續審核、驗收、請款順利，於2019年1月間，現金行賄魏男5萬元，隨即獲魏男在當月月底驗收合格，並取得結算工程款。

公路總局第一區養護工程處中和工務段魏姓工務員，涉嫌藉監工、驗收刁難2廠商工程款收賄55萬元，遭新北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片
公路總局第一區養護工程處中和工務段魏姓工務員，涉嫌藉監工、驗收刁難2廠商工程款收賄55萬元，遭新北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片

收賄 糖尿病

延伸閱讀

烏龍爆料遭訴…周玉蔻誹謗張淑娟不認罪 法官要傳她作證75分鐘

網戀男友假扮檢察官住豪宅 向女友借錢掏空積蓄600萬遭訴

遭爆幹部涉收賄賤賣蔬果、收取保護費 新北果菜：案件已送檢調

質疑賴品妤特助標下「賴皮寮」警衛標案涉貪汙 廖先翔今赴北檢告發

相關新聞

台大逆子吸安後猛砸死媽 更一審減為12年、刑後監護3年

台大畢業的王姓男子與母親共持家族經營的船務報關公司股份，2021年7月因不滿母親遲遲不給賣股錢，縱火嗆醒在房間的母親後爭...

驗收刁難2廠商工程款收賄55萬 公路總局工務員遭訴

公路總局第一區養護工程處中和工務段魏姓工務員，涉嫌在2010年間，刻意刁難標案廠商工程款，伺機索賄50萬元；後來升任幫工...

立委總部成立茶會包粽點心涉賄？候選人交保無奈發聲

台東無黨籍立委候選人許瑞貴疑涉賄選，競選總部昨遭檢調大動作搜索，並約談相關人員。許當晚複訊後被依違反選罷法，諭知6萬元交...

見同場賭客大贏177萬 台中6人結夥強盜僅得6張千元鈔落網

台中市何姓男子等人去年底在一間賭場內，發現一名賭客大贏177萬元，心生歹念聯絡友人預謀強盜。何等6人趁賭客步行時，以空氣...

坐牢戴綠帽老婆被人包養 他拿關刀戳咽喉、銅錢塞嘴殺妻還稱「驅魔」

桃園市男子徐旻誼懷疑曾姓妻子趁他入監服刑期間給人包養，持長23公分木質關刀毆打妻子，並戳對方喉嚨，還拿祭拜用的銅錢塞嘴，...

假選舉賭盤真詐財？高雄警巡臉書逮4男女 追幕後集團

總統、副總統及區域立委選舉將屆，高雄警方網蒐，發現有人在臉書建立「台灣總統大選最新選情和民調分析」社團，貼出民調及選舉賭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。