驗收刁難2廠商工程款收賄55萬 公路總局工務員遭訴

公路總局第一區養護工程處中和工務段魏姓工務員，涉嫌在2010年間，刻意刁難標案廠商工程款，伺機索賄50萬元；後來升任幫工程司，又在2019年間，暗示廠商自己兒子缺錢養病，藉此收賄5萬元。新北地檢署今依涉犯貪汙治罪條例將魏男起訴，考量他坦承犯行並主動繳回不法所得，建請法院酌減其刑。

檢調查出，魏男2010年4月擔任工務員時，辦理一工處「台15線關渡橋99年油漆工程」標案，負責標案履約管理、計畫書審核、材料查驗、品質及工地稽查相關事宜，卻利用職務權限，在同年9月刁難得標廠商的第一期工程估驗款計價表，使蔡姓廠商為求順利通過驗收，於同年10月第二期工程估驗款撥款當天，親自駕車送上50萬現金，之後三、四期和末期工程款，魏男果然迅速審核及撥款。