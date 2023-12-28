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驗收刁難2廠商工程款收賄55萬 公路總局工務員遭訴
公路總局第一區養護工程處中和工務段魏姓工務員，涉嫌在2010年間，刻意刁難標案廠商工程款，伺機索賄50萬元；後來升任幫工程司，又在2019年間，暗示廠商自己兒子缺錢養病，藉此收賄5萬元。新北地檢署今依涉犯貪汙治罪條例將魏男起訴，考量他坦承犯行並主動繳回不法所得，建請法院酌減其刑。
檢調查出，魏男2010年4月擔任工務員時，辦理一工處「台15線關渡橋99年油漆工程」標案，負責標案履約管理、計畫書審核、材料查驗、品質及工地稽查相關事宜，卻利用職務權限，在同年9月刁難得標廠商的第一期工程估驗款計價表，使蔡姓廠商為求順利通過驗收，於同年10月第二期工程估驗款撥款當天，親自駕車送上50萬現金，之後三、四期和末期工程款，魏男果然迅速審核及撥款。
2022年3月，魏男升任幫工程司，又在2017年一工處辦理「中和段107橋樑隧道結構維修補強工程」標案時，利用擔任標案監工，先主動簽辦增加預算至法定上限，隔年趁與詹姓廠商一同前往工地會勘時，暗示自己兒子近日罹患糖尿病，需要花錢購買藥物治療。詹男為求後續審核、驗收、請款順利，於2019年1月間，現金行賄魏男5萬元，隨即獲魏男在當月月底驗收合格，並取得結算工程款。
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