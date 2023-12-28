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立委總部成立茶會包粽點心涉賄？候選人交保無奈發聲

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東無黨籍立委候選人許瑞貴疑涉賄選，競選總部昨遭檢調大動作搜索，並約談相關人員。許當晚複訊後被依違反選罷法，諭知6萬元交保。許今開記者會說「做事光明磊落，不怕受調查檢視」。

許瑞貴無奈說，最窮候選人競總成立茶會，準備中午的包子、粽子等點心給前來相挺的親朋好友吃，這樣人之常情的心意，也被有心人作為涉賄的檢舉證據，選舉選到這樣他很無言，也對被約談的親友抱歉。

檢方接獲情資指許涉嫌賄選，經過多日蒐證，檢察官昨天指揮調查站及縣刑大人員兵分多路持搜索票前往許的競選總部及住處搜索，扣押相關證物，並約談相關人員計12人，許被移送地檢複訊。

地檢署深夜也發新聞稿表示，許姓被告違反公職人員選舉罷免法涉嫌重大，惟無羈押之必要，諭知新台幣6萬元交保。許也成為台東6位立委候選人首位因遭檢舉疑涉賄被調查交保候傳的候選人。

許瑞貴強調，他做人做事光明磊落，不怕受到調查檢視，從他過去的公職生涯就能看出，也可受公評；他認為可能就是他正直的為人，吸引很多人的認同肯定，才會被有心人沒事找事來刁難。

台東無黨籍立委候選人許瑞貴疑涉賄選，競選總部昨遭檢調大動作搜索，並約談相關人員。許當晚複訊後被依違反選罷法，諭知6萬元交保。許今開記者會說「做事光明磊落，不怕受調查檢視」。記者尤聰光／攝影
台東無黨籍立委候選人許瑞貴疑涉賄選，競選總部昨遭檢調大動作搜索，並約談相關人員。許當晚複訊後被依違反選罷法，諭知6萬元交保。許今開記者會說「做事光明磊落，不怕受調查檢視」。記者尤聰光／攝影

許瑞貴

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