見同場賭客大贏177萬 台中6人結夥強盜僅得6張千元鈔落網

台中市何姓男子等人去年底在一間賭場內，發現一名賭客大贏177萬元，心生歹念聯絡友人預謀強盜。何等6人趁賭客步行時，以空氣槍挾持、強盜賭客隨身包，但包內僅有6000元現金、提款卡等物品。二審今宣判，仍認定何等4名成人涉犯強盜等罪，判刑1年8月至7年不等徒刑，其中兩名涉案人刑度比一審略輕。其他兩名少年另案處理。

台中高分院今天宣判，仍認定何男等4人涉犯強盜、幫助強盜等罪，其中李姓、張姓男子在一審被分別被判刑3年10月、3年7月，二審審理後，將量刑略為減輕，分判3年9月、3年6月，其餘涉案人上訴駁回，維持一審原判。

判決指出，何姓、廖姓男子在去年12月5日晚間，在台中市一間賭場內，發現一名賭客贏得177萬元，何男萌生強盜犯意，以通訊軟體「飛機」聯絡李男，告知此事後，謀議強盜，還允諾得手之後，朋分李30萬元，李隨後找張姓友人、兩名少年一起犯案，還準備一把沒有殺傷力的空氣槍，作為脅迫賭客之用。

何等人分工謀議犯行，由廖男跟蹤賭客回報位置，再由何等人接獲資訊後，告知李男等人伺機下手，賭客在同年12月6日凌晨離開賭場後，搭乘計程車離開，李男等人趁賭客下計程車，步行至偏僻處時，現身持空氣槍挾持賭客，搶手賭客的隨身包包，不過得手後發現，包內僅有數張提款卡、6000元現金、證件等物品，沒有177萬元賭金。

何等人朋分財物後，將其他物品棄置在大甲溪橋附近，賭客被強盜後報警，警方在同日即拘提何等人到案。