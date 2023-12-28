假選舉賭盤真詐財？高雄警巡臉書逮4男女 追幕後集團

總統、副總統及區域立委選舉將屆，高雄警方網蒐，發現有人在臉書建立「台灣總統大選最新選情和民調分析」社團，貼出民調及選舉賭盤賠率及讓票數，供網友加Line通訊軟體下注。警方查出版主和收款人頭4人，將全案移送高雄地檢署偵辦。

據了解，臉書「台灣總統大選最新選情和民調分析」社團，早在2018年10月，便以「桃園市長選情民調張善政鄭運鵬」名稱建立，直到今年3月22日，才改為現在的名稱，連續5個月間，發布明年總統大選及區域立委候選人民調、賠率、讓票數等訊息，並附註私人Line的ID，要讓網友加Line下注簽賭，引起警方注意。

高雄市刑警大隊偵二隊喬裝賭客詢問版主，對方要求加入特定聊天軟體，稱投注者必須購買遊戲點數或銀行匯款，匯到指定的線上遊戲虛擬帳號或銀行帳戶，才算完成下注，等選舉結果出爐後定輸贏。

由於匯款方式與詐騙集團手法相同，警方也懷疑詐團假用選舉賭盤吸收賭注，選後下注者即使中獎，也可能再也聯繫不到收注者領錢，白白損失投注金，是「假選舉賭盤真詐財」的手法。

警方追查出住桃園的版主曹姓婦人（68歲），並查出屏東的侯姓女子（40歲）、桃園的劉姓女子（46歲）和台中的黃姓男子（41歲），分別在線上遊戲設虛擬帳號或金融帳戶成為收款人頭戶，12月19日、20日通知他們到案，調出相關帳戶，發現已有上百人以1注1萬元投注。