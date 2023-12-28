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支票、本票逾3億...屏檢偵辦總統選舉賭盤 再查扣百萬賭資逮9人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署今年12月4日查獲余男涉嫌經營賭資規模高達4億5350萬元總統副總統選舉選賭盤，余男收押，檢方持續追查，昨天搜索14處地點，查扣現金賭資323萬餘元、面額達3億8240萬元的票據與手機，賭客賴男、黃男等人向余下注金額高達1300萬、700萬元不等，檢訊問後依違反總統副總統選舉罷免法、賭博罪等罪嫌，諭知20萬到50萬元交保候傳。

檢方調查，今年11月間接獲有關以總統選舉結果為標的選舉賭盤情資，破獲余男經營每注金額1萬元、以「特定總統候選人讓票數十萬」為內容的選舉賭盤，經比對扣案帳冊等資料 持續清查涉案嫌疑人，於上周向屏東地院聲請核發搜索票獲准後， 昨由檢察官指揮專案小組傳喚嫌疑人共14人到案。

檢方調查，賴男、黃男等9人向余男下注的金額達1300萬、 700萬元不等，查扣賭資現金323萬6600元、面額合計為1億6840萬元支票19張、面額合計為2億1400萬元的本票3張，合計面額達3億8240萬元與手機等物，經檢察官複訊後，賴男 、黃男等9人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第88條之1、刑法 第266條賭博罪嫌，分別諭知以20萬元至50萬元不等之金額交保候傳。

檢方提醒，選前倒數計時，持續全力查緝任何透過金錢、暴 力等手段影響選舉公正性的不法行為，並呼籲全民勇於檢舉選舉不法，齊心維護乾淨選風、落實選賢與能。

屏檢月初破獲余男經營總統選舉賭盤，持續追查發現，有賭客下賭金額高達千萬、百萬元，現場查扣賭資與票據。圖／屏東地檢署提供
屏檢月初破獲余男經營總統選舉賭盤，持續追查發現，有賭客下賭金額高達千萬、百萬元，現場查扣賭資與票據。圖／屏東地檢署提供
屏檢月初破獲余男經營總統選舉賭盤，持續追查發現，有賭客下賭金額高達千萬、百萬元，現場查扣賭資與票據。圖／屏東地檢署提供
屏檢月初破獲余男經營總統選舉賭盤，持續追查發現，有賭客下賭金額高達千萬、百萬元，現場查扣賭資與票據。圖／屏東地檢署提供

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