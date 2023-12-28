國家機密保護修法上路　法務部：接觸機密者與大陸接觸不通報要處罰

法務部草擬國家機密保護法部分條文修正草案經立法院本月8日三讀通過，總統本月27日公布修正條文；法務部今天表示，法律已刪「永久保密」規定以保障人民知的權利，完成修法後將使國家機密保護更完善。

法務部表示，考量政府資訊公開趨勢並兼顧國家機密保護，修法刪除國家機密保護法第12條涉及國家安全情報來源或管道之國家機密「永久保密」規定，延長保密期限須報請原核定機關或上級機關有核定權責人員核定，以強化監督。

法務部說，法律明確定義「行政法人」為適用機關以杜絕爭議；此外，為掌握涉密人員出境與外國、大陸地區或香港澳門人士聯繫、接觸情形，增訂有涉密人員返台後的通報義務及處罰規定，以維護國家安全。

法務部指出，修法重點包括一、修正本法所稱機關之定義，明定行政法人及受機關委託行使公權力之法人適用本法。

二、修正國家機密最長保密期限之文字用語，刪除延長次數限制，改由原核定機關或其上級機關有核定權責人員，於未逾各機密等級法定最長保密期限之情況下，視實際情形予以延長或變更，以保持彈性。

三、修正涉及國家安全情報來源或管道之國家機密保密期限，刪除永久保密之規定，增訂延長保密期限之檢討機制及重新核定保密期限之過渡條款規定。