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國三生割頸案 選區立委協調50萬醫藥費
新北市某完全中學國三生遭同學割頸身亡，由於事發在新北市土城區，引起當地民代重視，當地民進黨立委吳琪銘與清水文教基金會董事長彭榮宗溝通，協調基金會代墊近50萬醫藥費，讓哀傷家屬得以順利辦理男同學後事。
吳琪銘在臉書表示，學生遭到刺傷傷重不治消息，這兩天有許多鄉親反映，自己對這件憾事感到痛心及不捨，得知此事件後，第一時間掌握家屬目前所遇到的困難，因此主動與清水文教基金會董事長彭榮宗溝通，協調基金會代墊近50萬醫藥費，讓哀傷家屬得以順利辦理學生後事，並由基金會及服務處提供家屬後續的法律服務。
吳琪銘說，過去在內政委員會提出加強校園安全網計畫，期盼未來能從修法或更多不同管道來保護學生，以防憾事再發生。
同選區國民黨立委候選人林金結則發布三點聲明表示深感遺憾及心痛，他表示已要求教育、民政局及學校全力協助後續家長所需法律諮詢等各種需求，並請家庭教育中心及社會局社工等共同協助家長。學校配合司法機關調查辦理。
林金結表示，另要求教育局指派學校心理師及社工師駐校追蹤輔導，針對校內師生提供相關輔導，確保每位學生學習穩定與心理健康。而有關校園安全維護，教育局要求各級學校加強與警政系統聯繫合作，並針對行為需要特別加強輔導協助及高關懷學生定期追蹤、給予相關輔導措施，同時持續加強教職員校安知能，共同穩定安全校園學習環境。
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