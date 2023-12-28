快訊

LINE免費貼圖7款來了！2024跨年用「與珍妮的日常」、這款有淚眼汪汪攻擊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國三生割頸案 選區立委協調50萬醫藥費

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市某完全中學國三生遭同學割頸身亡，由於事發在新北市土城區，引起當地民代重視，當地民進黨立委吳琪銘與清水文教基金會董事長彭榮宗溝通，協調基金會代墊近50萬醫藥費，讓哀傷家屬得以順利辦理男同學後事。

吳琪銘在臉書表示，學生遭到刺傷傷重不治消息，這兩天有許多鄉親反映，自己對這件憾事感到痛心及不捨，得知此事件後，第一時間掌握家屬目前所遇到的困難，因此主動與清水文教基金會董事長彭榮宗溝通，協調基金會代墊近50萬醫藥費，讓哀傷家屬得以順利辦理學生後事，並由基金會及服務處提供家屬後續的法律服務。

吳琪銘說，過去在內政委員會提出加強校園安全網計畫，期盼未來能從修法或更多不同管道來保護學生，以防憾事再發生。

同選區國民黨立委候選人林金結則發布三點聲明表示深感遺憾及心痛，他表示已要求教育、民政局及學校全力協助後續家長所需法律諮詢等各種需求，並請家庭教育中心及社會局社工等共同協助家長。學校配合司法機關調查辦理。

林金結表示，另要求教育局指派學校心理師及社工師駐校追蹤輔導，針對校內師生提供相關輔導，確保每位學生學習穩定與心理健康。而有關校園安全維護，教育局要求各級學校加強與警政系統聯繫合作，並針對行為需要特別加強輔導協助及高關懷學生定期追蹤、給予相關輔導措施，同時持續加強教職員校安知能，共同穩定安全校園學習環境。

新北某完全中學國中部發生割頸案，震驚全台。圖／取自ingimage
新北某完全中學國中部發生割頸案，震驚全台。圖／取自ingimage

吳琪銘 校園

延伸閱讀

影／新北激戰 民進黨里長站台林金結、「萬老師」助攻吳琪銘

土三立委搶青年票 清晨發耶誕咖啡、周末親子列車比拚

新北立委十選區藍綠對決 林金結：戰況膠著

林佳龍輔選掃土城市場 吳琪銘：激戰差距僅1萬票內

相關新聞

X光機活貓看成鴨賞...航警股長遭女陸商色誘買劣貨 判17年6月刑

航空警察局前股長孫一鳴遭中國大陸X光機廠商女經理李委霖色誘，採購劣質陸貨X光機並收回扣，導致機場安檢人員判讀時，把行李箱...

換黃捷、雞排妹的臉賣謎片 網紅「小玉」道歉沒用二審重判要入獄

網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術，合成名人的臉製作色情影片，上網兜售牟取暴利，一審依違反個人資料保護法等119罪判朱5年6...

「白狼」張安樂被控犯政治獻金法 高院今天決定這樣做

統促黨總裁「白狼」張安樂被控收受政治獻金未如實申報，涉犯政治獻金法、業務侵案等多罪，台北地方法院審理後僅依稅捐稽徵法、刑...

國三生割頸案 選區立委協調50萬醫藥費

新北市某完全中學國三生遭同學割頸身亡，由於事發在新北市土城區，引起當地民代重視，當地民進黨立委吳琪銘與清水文教基金會董事...

王傳一曝「月嫂2行徑致妻憂鬱」挨告 檢因這理由不起訴

演員王傳一今年出席父親節公益活動時表示，妻子與月嫂照顧小孩的觀念不合，導致妻子產後憂鬱，辭退僅聘用5天的月嫂。王傳一話一...

亞錦賽中華台北對韓國首戰 網路黃牛搶票5倍轉售罰3千

2023亞錦賽本月初中華台北vs韓國首場對戰門票很搶手，台南楊姓男子在官方售票平台上以600元價格購入門票1張，隨即在臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。