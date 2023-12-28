台北安徽同鄉會涉助中國介選 理事長遭聲押

檢調獲報，台北市安徽省同鄉會涉嫌接受中國委託，安排同鄉會成員及親友共27人低價赴中國旅遊，並要求支持特定政黨及總統候選人。檢調昨天兵分8路搜索，訊後聲押同鄉會宋姓理事長等2人。

檢調接獲檢舉，指台北市安徽省同鄉會宋姓理事長及李姓、葉姓幹部受中國安徽省台辦、統戰部等單位委託，邀約、安排同鄉會成員及親友共27人，以新台幣1萬6000餘元的低價團費赴中國安徽省旅遊、交流。

檢調查出，旅行團今年10月29日至11月5日在中國期間，食宿、交通全由中方資助、招待，李男及台辦人員並於餐會中要求團員支持特定政黨或特定總統候選人，以此不正利益行賄有投票權的團員，李男並於中國時取得人民幣3萬元，返台後存入銀行帳戶。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局大同分局執行搜索8處，並通知李男、宋女、葉男等18名被告到案。

檢察官訊問後，認為李姓、宋姓被告罪嫌重大，且有互相勾串、湮滅證據之虞及羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

檢察官漏夜複訊後，認為李男、宋女涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪，罪嫌重大，且有羈押原因及必要，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。另葉姓男子則命具保5萬元，其餘被告請回。