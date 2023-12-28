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王傳一曝「月嫂2行徑致妻憂鬱」挨告 檢因這理由不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

演員王傳一今年出席父親節公益活動時表示，妻子與月嫂照顧小孩的觀念不合，導致妻子產後憂鬱，辭退僅聘用5天的月嫂。王傳一話一出，月嫂提告王傳一涉犯誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

全案源於，今年8月8日，王傳一在羅慧夫顱顏基金會的魔法兔安撫金義賣記者會，分享第二胎出生後，聘請的月嫂帶孩子與妻子的習慣有所落差，例如：月嫂使用100度熱水沖泡奶粉、身上塗白花油與孩子同睡等，妻子在第5天辭退月嫂，出現產後憂鬱症狀。

王傳一所言引發月嫂不滿，月嫂提告王傳一涉犯誹謗罪嫌。今年11月間，北檢曾傳喚王傳一及月嫂到庭說明，釐清事件原委。庭訊後，王傳一僅向媒體表示今天是「為了家裡的事」而來，事後他透過經紀公司表示感到相當無奈。

不起訴處分書指出，月嫂認為母嬰護理行業圈子較小，王傳一發表相關言論後，可能影響她工作；王傳一坦承曾發表本案言論，不過否認有誹謗罪嫌。檢方認定，王傳一與他的妻子基於照顧新生兒過程所得的印象，為親身經歷之事，王傳一有相當理確信有關月嫂相關言論為真實。

檢方認為，王傳一夫婦與月嫂照顧新生兒方法不同，產生誤會，由於王傳一發表有關月嫂言論時，語氣溫和、無誇大渲染描述，難認王傳一基於攻擊告訴人名譽為目的，沒有誹謗真實惡意，與誹謗罪構成要件不合，因罪嫌不足，王傳一獲不起訴處分。

演員王傳一表示，妻子與月嫂照顧小孩的觀念不合，導致妻子產後憂鬱，此話一出，月嫂怒而提告王傳一涉犯誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。圖／聯合報系資料照片
演員王傳一表示，妻子與月嫂照顧小孩的觀念不合，導致妻子產後憂鬱，此話一出，月嫂怒而提告王傳一涉犯誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。圖／聯合報系資料照片

產後憂鬱 提告 新生兒

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