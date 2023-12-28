亞錦賽中華台北對韓國首戰 網路黃牛搶票5倍轉售罰3千

2023亞錦賽本月初中華台北vs韓國首場對戰門票很搶手，台南楊姓男子在官方售票平台上以600元價格購入門票1張，隨即在臉書及LINE上以2500元對外販售，也載明其帳號及需勞務委託費等訊息，最後球迷以3千元購入，楊男經警查獲，被依違反社會秩序維護法送辦，法官處罰鍰3千元。

楊男警詢時表示，確實以上述方式轉售票券情事，他辯稱，他是代購，如果沒有買到，就會全額退費，差額是勞務費用。

台南簡易庭認為，楊男先在拓元售票系統官方售票平台上以600元價格購入票券，旋即在網路平台上轉售，他購入票券目的顯非供自用，且其以高於原票價數倍的2500元價格對外販售，顯有轉售圖利情形，他辯稱他是代購、差額是勞務費用，均屬卸責之詞。法官認楊男非供自用，購買遊樂票券而轉售圖利，處罰鍰3千元。

警方調查，楊男在官方售票平台上以600元價格購入「台北大巨蛋第30屆棒球亞錦賽」門票1張，隨即於11月20日間在臉書、LINE上以暱稱帳號發布「【預購】大巨蛋亞錦賽首場對戰12/3中華台北vs韓國需要請私官方賴…有勞務委託費用收單至11月22日12：00」等訊息，以LINE ID帳號對外聯絡，並以2500元對外販售。