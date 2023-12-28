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台東立委參選人許瑞貴涉禮品賄選 6萬元交保

中央社／ 台東縣28日電

台東縣無黨籍立委參選人許瑞貴涉嫌以禮品賄選，昨天深夜台東地檢署以罪嫌重大但無羈押必要予以6萬元交保。許瑞貴表示，因選情攀升遭對手打壓。

台東地檢署昨天上午指揮調查局台東縣調查站和台東縣警察局刑警大隊前往許瑞貴競選總部搜索，並約談12名選民，調查站昨天傍晚將許瑞貴約談到案，深夜移送台東地檢署複訊，檢察官予以新台幣6萬元交保。

台東地檢署今天上午表示，地檢署日前接獲情資，許姓被告等人疑有以禮品賄選情事，檢察官昨日指揮警調人員持搜索票執行搜索3處，並傳喚許姓被告等12 人到案釐清。經檢察官訊問後，認許姓被告罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知新台幣6萬元交保。

昨天警調搜索時許瑞貴表示，因他的選情攀升遭到對手打壓檢舉賄選。凌晨交保後他在臉書貼文表示，競選總部成立茶會花1萬多元準備甜點、客家點心，提供200多人午餐食用，被競選對手拍攝檢舉，但搜索後只發現1箱每包約2元的面紙。

許瑞貴表示，被約談的民眾心情大受打擊，他深感痛心與難過，在未來的16天全力以赴，爭取民眾的支持當選立法委員，扮演台東民眾最可靠的靠山。

台東縣無黨籍立委參選人許瑞貴涉嫌以禮品賄選，昨天深夜台東地檢署以罪嫌重大但無羈押必要予以6萬元交保。本報系資料照
台東縣無黨籍立委參選人許瑞貴涉嫌以禮品賄選，昨天深夜台東地檢署以罪嫌重大但無羈押必要予以6萬元交保。本報系資料照

台東 許瑞貴

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