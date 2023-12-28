台東立委候選人許瑞貴違反選罷法 6萬元交保

聯合報／ 記者徐白櫻尤聰光／台東即時報導

台東無黨籍立委參選人許瑞貴疑涉賄選，競選總部27日遭檢警搜索，許瑞貴隔著玻璃門大聲喊冤，下午接受約談。台東地檢署27日深夜表示，經傳喚12人到案釐清案情後，許姓被告違反公職人員選舉罷免法，惟無羈押之必要，諭知新台幣6萬元交保。

台東區域立委六選一，無黨籍許瑞貴是首位遭警調搜索的候選人。昨早8點半左右，許瑞貴中正路競選總部出現多名調查官持搜索票要求入內，正準備外出跑行程的許被攔下。許下午至電台受訪，受訪結束後，調查站人員在門口守候，要求許瑞貴說明相關案情，直至深夜結果出爐。

台東地檢署表示，日前接獲情資，許姓等人疑有以禮品賄選情事，經指揮法務部調查局台東縣調查站、台東縣警察局刑事警察大隊調查蒐證後，27日持搜索票執行搜索3處，並傳喚被告許姓等共12人到案釐清。經檢察官訊問後，認被告許違反公職人員選舉罷免法第99條第1項罪嫌重大，惟無羈押之必要，諭知新台幣6萬元交保。

台東檢警27日上午搜索立委候選人許瑞貴競選總部等3處地點，許瑞貴在競總辦公室內喊冤，檢察官訊問後6萬元交保。圖／尤聰光攝影
台東檢警27日上午搜索立委候選人許瑞貴競選總部等3處地點，許瑞貴在競總辦公室內喊冤，檢察官訊問後6萬元交保。圖／尤聰光攝影

台東 許瑞貴

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