台東立委候選人許瑞貴違反選罷法 6萬元交保
台東無黨籍立委參選人許瑞貴疑涉賄選，競選總部27日遭檢警搜索，許瑞貴隔著玻璃門大聲喊冤，下午接受約談。台東地檢署27日深夜表示，經傳喚12人到案釐清案情後，許姓被告違反公職人員選舉罷免法，惟無羈押之必要，諭知新台幣6萬元交保。
台東區域立委六選一，無黨籍許瑞貴是首位遭警調搜索的候選人。昨早8點半左右，許瑞貴中正路競選總部出現多名調查官持搜索票要求入內，正準備外出跑行程的許被攔下。許下午至電台受訪，受訪結束後，調查站人員在門口守候，要求許瑞貴說明相關案情，直至深夜結果出爐。
台東地檢署表示，日前接獲情資，許姓等人疑有以禮品賄選情事，經指揮法務部調查局台東縣調查站、台東縣警察局刑事警察大隊調查蒐證後，27日持搜索票執行搜索3處，並傳喚被告許姓等共12人到案釐清。經檢察官訊問後，認被告許違反公職人員選舉罷免法第99條第1項罪嫌重大，惟無羈押之必要，諭知新台幣6萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言