高虹安涉貪案 律師質疑誘導訊問

新竹市長高虹安（中）昨天接連因涉誣告和貪汙案到台北地方法院出庭，離開時神情略顯疲憊。記者曾原信／攝影 新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款貪汙案，台北地院昨天傳喚高虹安、高的三名前助理；高的律師團認為偵訊光碟中斷十六分鐘，聲請勘驗，高還聲請傳喚民眾黨立委陳琬惠作證，合議庭近日決定准否。

高虹安聲請傳喚陳琬惠，還要傳喚自己的助理陳奐宇、陳昱愷、黃惠玟、王郁文、吳達偉、私聘特助蔡維庭及男性友人李忠庭八人；已認罪的陳奐宇、陳昱愷、黃惠玟也被檢方列證人聲請詰問。

高虹安律師團由卸任司法官組成，二人是前檢察官、一人是前法官，律師團懷疑檢察官偵訊光碟中斷違法，聲請勘驗高的四名助理偵訊光碟。

高的律師陳宗豪說，王郁文偵訊光碟中斷十六分鐘，未顯示偵查庭中檢察官問什麼？王郁文答什麼？錄音影中斷究竟是去上廁所或吃飯，都應記明筆錄，偵查庭規定錄音影目的，在確保過程合法。

陳宗豪說，檢察官將被告轉證人問訊，以被告筆錄複製、貼上來問案，問證人卻沒有問沒有答，不符合司法官學院要求。

高虹安另名律師王世華說，相關光碟凸顯偵查檢察官不遵守規定、包裹式訊問、錯覺誘導、減刑誘惑自白，且有利高虹安說法均未在筆錄中呈現。

檢察官廖彥鈞回稱，律師聲請勘驗十四段光碟，如一片勘驗二小時，驗完加上詰問證人要耗時三年。廖說，律師團聲請勘驗對象，都是高虹安犯貪汙案證人，未來只要以證人詰問即可，律師主張混淆了自白任意性與證據能力，是在遲滯訴訟，且偵查檢察官偵訊有自由空間，本來就是檢方工作之一。

檢、辯對勘驗光碟目的、效果爭執，法官蘇宏杰說，當事人接受調查時都有律師陪偵，檢方查案本來就容許誘導，要求律師團再遞狀陳明哪些供述不具任意性，並且具體標示哪些證詞被汙染。

準備程序進行二小時結束，高虹安庭後說，拿到偵訊光碟赫然發現有中斷情形，檢方明顯違反刑事訴訟法，提出爭點希望法官了解。

依檢方起訴，高虹安立委任內主導、要求黃惠玟將助理酬金、加班費申報至上限，酬金浮報八萬多元，加班費浮報五十四萬多元，扣除助理獎金及公務支出，檢方認定高涉嫌貪汙四十六萬卅元。