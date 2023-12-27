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不滿某總統立委候選人宣傳車太吵 彰化男持空氣槍對空鳴槍被聲押

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二水鄉謝姓男子因不滿競選宣傳車太吵，日前在某組總統及立委候選人聯名競選宣傳車經過他家門前，持空氣槍對空鳴槍，被警方移送法辦，彰化地檢署檢察官今天訊後，依恐嚇罪嫌，及依刑事訴訟法第101條之預防性羈押規定，向法院聲請羈押。

50歲謝姓男子因認為某組總統及立委候選人聯名競選宣傳車每次經過時擴音器太吵，幾次追出來後，連續二次持空氣槍對空射擊BB彈，還對著宣傳車比劃，讓宣傳車的人人心生畏懼。

警方昨天持搜索票到謝男家中搜索， 依恐嚇罪嫌將他移送彰化地檢署偵辦，扣得犯案用經鑑定無殺傷力的仿真空氣槍1枝，檢察官訊問後，認為謝男涉反覆實施恐嚇危害安全犯罪之虞，依刑事訴訟法第101條之1預防性羈押之規定，今天向法院聲請羈押。

彰化地檢署檢察長張曉雯強調，檢方對暴力介入選舉行為絕對零容忍，目前距投票日僅剩16日，各候選人競選活動也將陸續展開，呼籲民眾對於參與選舉活動，務必保持和平理性，檢方絕不容許任何暴力行為，造成他人生命身體危害、社會不安及選舉不公。

謝姓男子因不滿競選宣傳車太吵，日前某競選宣傳車到他家門前時，持空氣槍對空鳴槍，彰化地檢署依恐嚇罪嫌將他聲押。記者林宛諭／攝影
謝姓男子因不滿競選宣傳車太吵，日前某競選宣傳車到他家門前時，持空氣槍對空鳴槍，彰化地檢署依恐嚇罪嫌將他聲押。記者林宛諭／攝影

恐嚇 彰化

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