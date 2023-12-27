貪汙案光碟檢、辯法庭駁火 高虹安聲請傳陳琬惠、李忠庭

台北地院審理新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款貪汙案，今天傳喚高虹安、高的3名前立委助理；高的律師團認偵訊光碟中斷16分鐘，聲請勘驗還原，高還聲請傳喚民眾黨立委陳琬惠作證，合議庭近日評議決定。

今天準備程序法官排定初步審理計畫，庭期到明年5月為止，高虹安除了聲請傳喚陳琬惠外，還要傳喚自己的助理陳奐宇、陳昱愷、黃惠玟、王郁文、吳達偉、私聘特助蔡維庭以及男性友人李忠庭8人。

至於認罪的陳奐宇、陳昱愷、黃惠玟3人，出庭但未聲請證據調查，不過也被檢察官列為證人聲請詰問。

高虹安的律師團全由卸任司法官組成，2人是前檢察官、1人是前法官；律師團懷疑檢察官偵訊筆錄中斷疑違法，聲請勘驗高虹安4名立委助理的偵訊光碟。

高虹安的律師陳宗豪說，王郁文偵訊光碟中斷16分鐘，未顯示王郁文在偵查庭中檢察官在問什麼？王郁文在答什麼？陳宗豪說，錄音影中斷究竟人是去上廁所或吃飯，都應記明筆錄，偵查庭規定錄音影的目的，即在確保過程合法。

陳宗豪指出，檢察官將被告轉證人問訊，以被告筆錄複製、貼上來問案，問證人卻沒有問也沒有答，並不符合司法官訓練所的要求。

高虹安另名律師王世華說，相關光碟凸顯偵查檢察官不遵守規定、包裹式訊問、錯覺誘導、減刑誘惑被告自白等，且對有利高虹安的說法，均未在筆錄中呈現。

針對高虹安律師團對檢方職務無情攻擊，檢察官廖彥鈞回嘴說，律師聲請勘驗14段偵訊光碟，如一片勘驗要2小時，驗完加上詰問證人要耗時3年。

廖彥鈞說，律師團聲請勘驗的對象，都是高虹安犯貪汙罪的證人，未來只要以證人詰問即可，律師的主張混淆了自白任意性與證據能力的區別，是在遲滯訴訟，且偵查檢察官偵訊證人有自由空間，本來就是檢方的工作之一。

關於檢、辯對勘驗光碟目的、效果爭執，法官蘇宏杰透露微心證。蘇說，當事人接受調查時都有律師陪偵，檢方查案本來就容許一定程度的誘導，要求律師再遞狀陳明哪些供述不具任意性，並具體標示出哪些證詞被汙染。

準備程序進行2小時，高虹安庭後表示，拿到偵訊錄音影光碟，赫然發現有錄音影有被中斷的情形，依法應該要全程錄音影，檢方明顯違反刑事訴訟法，因此提出爭點希望法官了解。

依檢方起訴，高虹安立委任內主導並要求黃惠玟將助理酬金、加班費申報至上限，酬金浮報8萬4126元，加班費浮報54萬1112元，檢察官扣除助理獎金及公務支出16萬5208元，認定高涉嫌貪汙46萬30元。