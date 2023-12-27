放31名性侵犯走出監獄挨批「縱狼歸山」 中監回應了

有媒體報導矯正署台中監獄在耶誕節前夕分別讓31名受強制治療的性侵犯「走出去」，質疑大選前官方縱「狼」歸山。台中監獄表示，配合法務部檢察司政策，將31名受處分人移轉到醫院繼續受強制治療，同樣限制人身自由，形式上等同換一個地方關。

台中監獄指出，31名強制治療的受處分人，有23位是刑法第91-1條、8人為性侵害防治法第22-1條。因應大法官3年前做出的釋字第799解釋性犯罪者刑後強制治療，受處分人改由衛福部負責強制治療，中監配合法務部檢察司政策，才在年底將人移轉。

中監解釋，這批31人從監獄離開後並非獲得自由得以四處趴趴走，而是由當時發監的各地檢署到場將人帶走，並交由檢察司主導，轉由收治醫院單位繼續強制治療，期間也限制人身自由。

監獄官員也說，原本31名因性侵受強制處分人在監所中受保安處分，目前改到醫院治療，實質上同換一個地方關，並無所謂縱狼歸山情形。