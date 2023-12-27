招攬村里長赴陸旅遊涉反滲透法 嘉檢聲押1人獲准

曾參選過嘉義市議員的林姓女子被檢舉涉嫌接受大陸資金資助，招攬嘉義縣村里長赴陸旅遊，檢警調昨天執行搜索並將她及關係人等共12人帶回調查，檢方複訊後，將林女依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法等，有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押，法院今天凌晨裁准，其他人都請回。

檢方表示，54歲林女涉嫌接受大陸地區所屬政治組織資助、指示，以兩岸參訪交流名義，招待他人赴陸免費旅遊，違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法等案件。由檢察官張建強偵辦，昨天指揮嘉義縣警方及嘉義市調查站，傳喚被告、證人共12人到案。

檢方複訊後，認為林女犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。其他人請回。

嘉義地方法院表示，林女否認犯行，且與證人證述明顯出入；在警方調查時，緊急刪除LINE群組的對話；有證人證稱提到不要把出遊的照片PO上網，認為林女有勾串證人之虞，因此裁定羈押禁見。