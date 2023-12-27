凱旋苑租金爭議延燒 侯友宜競辦告賴清德等5人涉選罷法

民進黨猛攻國民黨總統候選人侯友宜家人持有的凱旋苑（大群館）租金爭議，侯友宜競辦副執行長謝政達今天下午協同委任律師葉慶元赴台北地檢署，提告民進黨主席賴清德、民進黨秘書長許立民、民進黨發言人林楚茵、立委吳思瑤與立委候選人何博文等5人，涉犯總統副總統選舉罷免法之意圖使人不當選罪嫌。

侯友宜辦公室今天上午公布侯友宜妻子任美鈴寫的公開信，信中載，將於2026年6月和廠商租約到期後，他們就會透過例如崔媽媽包租代管方式將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

謝政達強調，從昨天開始網路上影片和對手不斷攻擊，侯友宜每年賺2000萬的包租公，均為不實指控。

謝政達今天下午赴北檢按鈴申告賴清德、許立民、林楚茵、吳思瑤與何博文等5人，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法之意圖使人不當選罪嫌。