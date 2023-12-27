被控超速撞死單車騎士 關鍵「0.09秒」再審逆轉判無罪

高雄林姓男子3年前被控超速撞死黃姓單車騎士，林男一審被判10月，二審從輕改判5月，得易科罰金，並要給付黃男家屬50萬元。此案民事訴訟時，法院委請逢甲大學鑑定，結果顯示林男即便沒超速，也會撞上黃男，林聲請再審獲准，高雄高分院今宣判，認定是黃男突然變換車道肇事，逆轉判林男無罪。

判決指出，林男2020年12月10日上午8時許，駕駛汽車行經小港區平和南路300號前時，原本騎在林男右前方的黃男，突然從慢車道變換至快車道，林男因閃避不及撞上，黃男送醫急救後不治。

事後檢方發現該路段時速僅40公里，林男當時行駛時速達54公里，認定林超速導致閃避不及才會與黃男發生碰過，依過失致死罪嫌將他起訴。

高雄地院審理時，法官認為林男超速肇事，考量他未與黃男家屬達成和解，依過失致死罪判刑10月，全案上訴二審後，考量林男認罪，雖雙方未達成調解，但林願意在保險給付之外再賠償金額。

高雄高分院綜合事證，從輕改判5月徒刑，得易科罰金，但要求林應賠償黃男家屬共50萬元，日後民事訴訟時，再從中扣除賠償金額，全案確定。

黃男家屬另對林男提出民事求償，但法院審理時，院方將車禍送交逢甲大學進行鑑定，結果顯示車禍路段時速雖為40公里，但依據行車紀錄器逐格分析，加上人體反應時間計算。若林男遵守時速限制，也要2.76秒才能將車輛完全煞停。

但以事發當時兩車距離計算，林要完全煞停，也要2.67秒時間，依據鑑定意見，即便林男沒超速，也沒有足夠時間避免碰撞。

因出現新事證，林男另提刑事再審獲准，高雄高分院依據車禍鑑定結果，認為當時事黃男突然從慢車道變換至快車道，林男即使遵守時速，也沒有足夠時間反應，車禍肇因應為黃男，林男不需負過失責任，今逆轉判他無罪。