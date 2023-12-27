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又見行人地獄！台中老翁貿然左轉 害婦人死在斑馬線上...判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中77歲楊姓老翁開車貿然左轉不慎撞死走行人穿越道的詹姓婦人，法院以楊違反道路交通安全規則應加重其刑，考量他自首、犯後坦承，且保險給付詹的家屬520萬元達成調解，法院認為，無論款項是保險公司或楊支付，都無礙楊和解誠意，依過失致死罪判他8月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，楊翁今年6月15日中午11點多，開車經南區福新街、復興路時冒然左轉，當場撞上走行人穿越道的詹姓婦人，導致詹全身頭、胸及腹部都受傷，送醫後仍因傷勢嚴重不治，檢方偵結依過失致死罪嫌起訴他。

台中地院審酌，楊翁駕駛車輛，行近行人穿越道未禮讓行人先行釀詹婦死亡，過失情節不輕，也嚴重違反道路交通安全規則，應依法加重其刑。

法院考量，楊翁肇事後留在現場向警方坦承，符合自受要件予以減刑，並查楊無不良前科，素行良好，犯後自白有效節省司法資源，也已經和詹的家屬和解，履行賠償完畢。

法院指出，楊翁和詹婦家屬達成調解金額為520萬元，未顯低實務上判決賠償額度，考量保險制度存在目的，本就在於分攤事故發生時責任，使行為人得以減輕驟然而至鉅額給付的壓力，同時讓被害人透過保險保障獲實質補償。

法院說，若賠償總額並無何等認知錯誤，款項究竟由保險公司或楊翁支付，並無礙於楊和解的誠意，且豈有由保險公司所給付這，就不應給予緩刑之理？

另本件詹的家屬沒主張受詐欺而達成調解，也未提撤銷調解，並經楊依約履行，法院審理後依過失致死罪判楊8月，緩刑2年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

保險 行人 過失致死 行人地獄

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