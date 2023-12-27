台北婦帶私酒上車被阻...罵高鐵站員「王八」無罪確定

台北市吳姓婦人前年在高鐵彰化站搭車時，與站員口角被控公然侮辱，台中高分院判吳婦無罪確定。圖／彰化縣政府提供。

台北市吳姓婦人在前年搭乘高鐵時，以推車攜帶一桶釀造私酒，因推車無煞車功能，不符合高鐵規定，遭站務人員阻止，吳婦因而搭不上預定的班次，吳婦被控在現場辱罵高鐵許姓督導「你們很囂張、王八」，被依公然侮辱罪送辦，不過一、二審都認定，對於吳婦辱罵內容，證人描述與時間點前後不一，加上依當時情狀，吳婦發洩情緒言語，不致對高鐵站員評價造成貶抑，判無罪確定。

判決指出，吳姓婦人在前年1月31日前往高鐵彰化站，在返回台北住處，因她與同行友人有攜帶一桶私釀酒，以推車承載，因推車無煞車功能，被高鐵張姓站員發現後，以推車不合規定，不讓吳婦等人攜帶上車，吳婦與站員發生爭執後，該站許姓女督導到場，說明乘車規範，雙方爆發口角。

許女指控，吳婦在爭疑過程中，有指著她說，「你們很囂張、王八」等語，許女提告公然侮辱罪，不過吳婦在警詢時，否認犯案，辯稱沒有辱罵許女指控言語。

彰化地院審酌，雖然此案有監視器畫面，但沒有錄製聲音，無法得知雙方爭執的內容，不過當時除了許女之外，還有副站長、站員、吳婦家人等多名證人，不過數名證人對於是否有辱罵「王八」抑或是其他髒話，有不同的證詞，加上吳婦被認定辱罵的時間點，證人也有證述不一的狀況，無法認定吳婦有罵人，判無罪。

檢方上訴台中高分院後，仍維持一審認定，也審酌，此案沒有錄到吳婦有辱罵「王八」的言詞，不過就算吳婦當時有辱罵「王八」一詞，依當時情境，吳婦被高鐵站員攔阻，趕不上班次，一行人無法如預期搭車，在期待與現實不符狀況下，口出言語發洩，一般人會認為是站方與顧客處理糾紛，難認對高鐵人員的社會地位、人格有產生減損或貶抑，判無罪確定。

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