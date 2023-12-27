輪胎行奪8命、2死者家屬求償 縱火孽子與父需賠1186萬

受害的陳彥翔大嫂與陳妻家屬，對陳彥翔（中）和陳父提起合計1600多萬元的附帶民事賠償，新竹地院審理後共判賠1186萬元。圖／民眾提供

新竹市正義輪胎行去年6月15日發生大火奪8命悲劇，縱火的陳家二兒子陳彥翔一審被依殺害直系血親尊親屬罪判處死刑、褫奪公權終身。受害的陳彥翔大嫂與陳彥翔岳父、岳母，對陳彥翔和陳父提起合計1600多萬元的附帶民事賠償，新竹地院審理後共判賠1186萬元。

法官審理，陳彥翔基於殺害直系血親尊親屬、殺人及放火燒燬現供人使用之住宅等犯意，案發當晚9時55分許，駕駛其配偶曾女轎車外出購買汽油，返家後與陳父激烈爭吵，同時將寶特瓶桶內20公升汽油潑灑殆盡後，以打火機引燃衛生紙，朝已遭汽油潑灑的頂高機及機車方向丟擲。

發出爆炸聲響後，火勢迅速延燒，燒燬鋼樑及屋內物品，造成在房內的陳母、陳妹、陳妻和3名兒女（3、6、7歲），以及大嫂、姪女（1歲）等8人葬身火窟，陳父因距離門口較近，趁陳彥翔點火之際旋即逃出，始免於難。

陳男大嫂的母親控訴，陳彥翔因一己之私就對家人痛下殺手，肝腸寸斷仍不足以形容她的悲慟，所受精神痛苦難以言喻，請求賠償精神慰撫金等合計1100多萬元，法官最終判准633萬元。

陳男的岳父、岳母則因女兒曾女枉死，分別請求扶養費與精神慰撫金282萬與273萬共555萬元，法官審理後判准553萬元。