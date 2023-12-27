快訊

藍綠白為分票、搶票、擠票猛攻爭議 關鍵蔣經國牌怎麼打

「台台併」後台灣之星用戶申請1功能又被拒！台灣大店員曝「要換約」惹眾怒

免賠！屁孩玩火燒掉中原店3億 家樂福總座：不對肇事者求償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貪汙起訴改判登載不實 新北議員黃永昌：感謝司法公道 還我清白

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市議員黃永昌4屆議員任期內，涉嫌利用人頭帳戶領助理費2028萬餘元，遭檢方依貪汙及洗錢罪嫌起訴；審理後，法官認定黃另行私人聘用共23名助理，支付薪資總額超過公費助理補助款，改以使公務員登載不實罪判刑。黃永昌今表示，感謝司法公道還他清白。

檢方起訴指出黃永昌自2006年3月1日起，連4屆擔任台北縣議員及新北市議員，黃永昌涉嫌以每月薪資3至6萬元，找來曾姓男子等8人，作為公費助理人頭，至2020年7月為止向議會申請支領助理薪資補助費用2028萬4579元。因此以貪汙及洗錢罪嫌起訴黃。

不過，法院認定黃另行私人聘用共23名助理，所支付薪資總額已超過詐領的公費助理補助款，足認全數流向與議員職務相關支出，故不構成貪汙及後續洗錢罪，改以使公務員登載不實罪判刑1年，緩刑3年，並支付公庫200萬元。

黃永昌今表示，所在選區土城、樹林、三峽、鶯歌共約62萬人口，法律規定助理最高只能聘請8人，但每個行政區兩位助理就已經8人，再加上跑紅白帖、辦公室行政肯定會超過8人上限，所以自己實際上不只聘請8人，也拿自己的薪水支付助理費。

對於貪汙等重罪不成立，黃永昌表示感謝法官歷經4年審理，終於還他公道。

新北市議員黃永昌因詐領助理費被依嫌貪汙起訴，新北地院改以使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年。圖／聯合報系資料照片
新北市議員黃永昌因詐領助理費被依嫌貪汙起訴，新北地院改以使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年。圖／聯合報系資料照片

議員 薪資 薪水 司法

延伸閱讀

卓冠廷嗆聲三度打臉 新北工務局：先請賴清德勇於面對

出大於入...新北市議員黃永昌詐領助理費2028萬元 改法條判緩理由曝

貪汙、誣告「喬」同一天開庭 高虹安今整天在法庭攻防

遭卓冠廷批「定位推斷」是笑話 新北不忍反嗆不懂裝懂

相關新聞

輪胎行奪8命、2死者家屬求償 縱火孽子與父需賠1186萬

新竹市正義輪胎行去年6月15日發生大火奪8命悲劇，縱火的陳家二兒子陳彥翔一審被依殺害直系血親尊親屬罪判處死刑、褫奪公權終...

高虹安誣告辯無罪 陳時奮拿朱立倫博士論文批「沒有自己的博士研究」

新竹市長高虹安博士「論文門」引爆誣告官司，旅美教授陳時奮指高對資策會有侵權行為，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告；台北地院今...

高虹安批翁達瑞是「側翼」：希望法官好好獨立審判

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮因新竹市長高虹安博士的「論文門」風波與高司法纏鬥，陳自訴高誣告；高虹安今天赴台北地院開庭，...

貪汙起訴改判登載不實 新北議員黃永昌：感謝司法公道 還我清白

新北市議員黃永昌4屆議員任期內，涉嫌利用人頭帳戶領助理費2028萬餘元，遭檢方依貪汙及洗錢罪嫌起訴；審理後，法官認定黃另...

影／翁達瑞自訴誣告案出庭 高虹安：不要覺得自己都是最聰明

旅美教授翁達瑞（本名）陳時奮，去年爆料新竹市市長高虹安博士論文涉嫌抄襲，遭高虹安提告誹謗後，獲不起訴，陳時奮自訴控告高虹...

男帶妻小遭襲反擊挨罰3000元 法院認正當防衛撤罰

張姓男子遭人挑釁、攻擊，為保護自己的妻小，於是把男子壓制在地，不滿被警方依社維法裁罰3000元，向法院聲明異議，日前士院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。