高虹安誣告辯無罪 陳時奮拿朱立倫博士論文批「沒有自己的博士研究」

高虹安今天搭計程車前往台北地院開庭。記者王聖藜／攝影

新竹市長高虹安博士「論文門」引爆誣告官司，旅美教授陳時奮指高對資策會有侵權行為，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告；台北地院今天傳喚高、陳，高否認誣告，陳則以「他山之石」拿國民黨主席朱立倫的博士學位攻擊，指高的論文非全新作品。

高虹安表示，她為確認自己的論文有無瑕疵，2次要求辛辛那堤大學審查，以郵件寄給校方與包括她的指導教在內的審查委員李傑，第1次審查結論去年有在記者會中出示，而校方2次回函都說她的論文沒有問題。

高虹安說，辛辛那堤去年開始收到許多匿名檢舉指她的論文有瑕疵，學校內部也自主調查，但為求慎重，她請學校正式回函，期間與校方視訊討論，今年10月已收到正式函文。

高虹安說，陳時奮所指摘她的2篇文章她都是「第一作者」，她的博士論文共113頁只引述不到10頁，所以她提告陳時奮誹謗前、後，都沒有誣告犯意。

陳時奮說，資策會的期刊與高的論文是同一分文件，但高虹安解釋得支吾其詞，關於資策會的有關函文對高不利部分，高都未說明；高投稿的期刊或論文，寫作先後要由資策會去認定，不是高可以自說自話的，況且，高如果認為作品沒瑕疵，為何事後還作了2個補正？

陳時奮表示，他要提出證據即朱立倫美國紐約大學博士論文截圖下來的切結書，該切結書的第一行是朱立倫發誓並且確認了3件事。

陳說，朱立倫的切結書中第一、博士論文中任何文件都未曾發表過，換句話說，就是不能瓶裝新酒；第二，博士論文是個人的作品；第三，論文的內容應是沒有任何版權歸屬才是。

陳時奮還說，朱立倫的切結書是接受美國博士課程的最普通常識，有些學校會要求學生填切結書，有些學校則採取榮譽制度，學生如果沒有違反切結書裡的3件事，等於是一定要遵守住這3個原則。

陳時奮2021年時追查高虹安博士學位，發現高的辛辛那堤大學博論抄襲資策會的專案報告，以標題「被指導教授除名的高虹安」在臉書發文指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了，李傑不承認有高虹安這個博士生」。

此外，陳時奮又以「師生合謀的學術不倫：李傑與高虹安的故事」為題，再度指高虹安「沒有自己的博士研究」。

高虹安認為，她2018年赴美攻讀機械工程博士學位，在李傑指導下取得學位，陳時奮卻損害她的名譽，向檢方控告陳加重誹謗罪，今年3月檢方對陳處分不起訴，陳認為高明知自己抄襲卻興訟，自訴高犯誣告罪。