快訊

侯友宜遭綠猛攻 妻任美鈴公開信：2026年6月約滿 凱旋苑改為社宅

李善均留遺書離家 演員妻急忙報警…崩潰等來冰冷遺體

遭割喉國三生不治 少年涉重罪…新北檢：未來不排除朝殺人偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安誣告辯無罪 陳時奮拿朱立倫博士論文批「沒有自己的博士研究」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

高虹安今天搭計程車前往台北地院開庭。記者王聖藜／攝影
高虹安今天搭計程車前往台北地院開庭。記者王聖藜／攝影

新竹市長高虹安博士「論文門」引爆誣告官司，旅美教授陳時奮指高對資策會有侵權行為，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告；台北地院今天傳喚高、陳，高否認誣告，陳則以「他山之石」拿國民黨主席朱立倫的博士學位攻擊，指高的論文非全新作品。

高虹安表示，她為確認自己的論文有無瑕疵，2次要求辛辛那堤大學審查，以郵件寄給校方與包括她的指導教在內的審查委員李傑，第1次審查結論去年有在記者會中出示，而校方2次回函都說她的論文沒有問題。

高虹安說，辛辛那堤去年開始收到許多匿名檢舉指她的論文有瑕疵，學校內部也自主調查，但為求慎重，她請學校正式回函，期間與校方視訊討論，今年10月已收到正式函文。

高虹安說，陳時奮所指摘她的2篇文章她都是「第一作者」，她的博士論文共113頁只引述不到10頁，所以她提告陳時奮誹謗前、後，都沒有誣告犯意。

陳時奮說，資策會的期刊與高的論文是同一分文件，但高虹安解釋得支吾其詞，關於資策會的有關函文對高不利部分，高都未說明；高投稿的期刊或論文，寫作先後要由資策會去認定，不是高可以自說自話的，況且，高如果認為作品沒瑕疵，為何事後還作了2個補正？

陳時奮表示，他要提出證據即朱立倫美國紐約大學博士論文截圖下來的切結書，該切結書的第一行是朱立倫發誓並且確認了3件事。

陳說，朱立倫的切結書中第一、博士論文中任何文件都未曾發表過，換句話說，就是不能瓶裝新酒；第二，博士論文是個人的作品；第三，論文的內容應是沒有任何版權歸屬才是。

陳時奮還說，朱立倫的切結書是接受美國博士課程的最普通常識，有些學校會要求學生填切結書，有些學校則採取榮譽制度，學生如果沒有違反切結書裡的3件事，等於是一定要遵守住這3個原則。

陳時奮2021年時追查高虹安博士學位，發現高的辛辛那堤大學博論抄襲資策會的專案報告，以標題「被指導教授除名的高虹安」在臉書發文指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了，李傑不承認有高虹安這個博士生」。

此外，陳時奮又以「師生合謀的學術不倫：李傑與高虹安的故事」為題，再度指高虹安「沒有自己的博士研究」。

高虹安認為，她2018年赴美攻讀機械工程博士學位，在李傑指導下取得學位，陳時奮卻損害她的名譽，向檢方控告陳加重誹謗罪，今年3月檢方對陳處分不起訴，陳認為高明知自己抄襲卻興訟，自訴高犯誣告罪。

高虹安今天搭計程車前往台北地院開庭。記者王聖藜／攝影
高虹安今天搭計程車前往台北地院開庭。記者王聖藜／攝影

高虹安 陳時奮 切結書 朱立倫 抄襲 論文抄襲

延伸閱讀

貪汙、誣告「喬」同一天開庭 高虹安今整天在法庭攻防

雲林大造勢韓國瑜開3支票 朱立倫：民進黨只剩奧步

高虹安涉詐領助理費案 北院27日開庭

激戰區鬆綁禁柯令？ 朱立倫：一定是跟侯康配在一起

相關新聞

檢調大動作搜索 台東立委候選人憤倒兩箱小物舉雙手喊冤

台東無黨籍立委候選人許瑞貴疑遭人檢舉選舉有大量物資進入疑似賄選，服務處今遭檢調持法院搜索票大動作搜索，許大聲喊冤「自己是...

高虹安誣告辯無罪 陳時奮拿朱立倫博士論文批「沒有自己的博士研究」

新竹市長高虹安博士「論文門」引爆誣告官司，旅美教授陳時奮指高對資策會有侵權行為，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告；台北地院今...

逾時...鴻海聲請發還2收回扣員工犯罪所得碰壁 聲請釋憲不受理

鴻海精密工業公司2名前員工收取供應商回扣，法院依背信罪判刑並宣告沒收台幣49萬4367元、人民幣13萬元定讞，鴻海向台北...

司法清廉認知調查民眾評價提升 司法院：廉政作為有效

司法院昨舉行年度廉政會報，邀最高檢察署主任檢察官呂文忠、全國律師聯合會理事長尤美女及台灣透明組織理事長施能傑等3位外聘委...

出大於入...新北市議員黃永昌詐領助理費2028萬元 改法條判緩理由曝

新北市議員黃永昌在4屆議員任期內，利用人頭詐領助理費2028萬餘元，遭檢方依貪汙及洗錢罪嫌起訴。新北地方法院認定他確實另...

臉黑了…侯友宜本命區看板遭噴漆 他一時興起這下慘了

2024總統大選進入白熱化，近日傳出國民黨總統候選人侯友宜競選看板遭噴漆，臉部都被塗黑，地點就在侯友宜家鄉嘉義縣朴子市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。