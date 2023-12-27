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司法清廉認知調查民眾評價提升 司法院：廉政作為有效

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

司法院昨舉行年度廉政會報，邀最高檢察署主任檢察官呂文忠、全國律師聯合會理事長尤美女及台灣透明組織理事長施能傑等3位外聘委員與會並提出建言。司法院表示，今年民眾對於「法官」及「法官以外人員」清廉度評價，分別提升至53.7%及63.6%，顯見推行各項司法廉政作為有成效。

司法革新與信賴，除透過政府機關以廉政會報外聘委員機制，提出廉政政策建言外，內控機制控管也非常重要。司法院政風處今年針對「遺失物及民眾留置保管物流程」、「贓證物品管理」、「國有公用財產」、「機關金錢債權」及「多元繳費流程」等業務辦理專案稽核，協助機關精進管理作為、改善流程。

司法院說明，依據歷年「民眾對司法清廉認知調查結果」顯示，民眾對「法官」清廉度評價，由2020年的42.6%認為清廉，至今年提升至53.7%，增加11.1個百分點；民眾對「法官以外人員」清廉度評價（如書記官、司法事務官、法警），則從2020年44.5%認為清廉，至今年攀升至63.6%，增加19.1個百分點。

司法院表示，今年民眾對於「法官」及「法官以外人員」清廉度評價，分別提升至53.7%及63.6%，顯見推行各項司法廉政作為有成效。記者王宏舜／攝影
司法院表示，今年民眾對於「法官」及「法官以外人員」清廉度評價，分別提升至53.7%及63.6%，顯見推行各項司法廉政作為有成效。記者王宏舜／攝影

司法院 機制

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