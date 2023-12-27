檢調大動作搜索 台東立委候選人憤倒兩箱小物舉雙手喊冤

台東無黨籍立委候選人許瑞貴不滿遭檢調搜索，當著調查官的面氣憤倒出紙箱內2塊錢選舉小物，證明自己清白。記者尤聰光／攝影

台東無黨籍立委候選人許瑞貴疑遭人檢舉選舉有大量物資進入疑似賄選，服務處今遭檢調持法院搜索票大動作搜索，許大聲喊冤「自己是最窮候選人被無端亂栽贓」，氣憤倒出紙箱內2塊錢選舉小物，證明自己清白。台東地檢署表示，有掌握證據。

台東地檢署表示，檢察官有掌握到相關證據，才會向法院聲請搜索票獲准後，指揮調查站進行搜索動作，過程都依法合法；至於具體證據內容為何？因案子持續偵辦中，不便對外透露說明。

無黨籍立委候選人許瑞貴位於中正路上的服務處，今天早上8點半左右突然出現7、8名調查官持搜索票進入執行搜索，許瑞貴夫婦及工作人員當時也在現場，被調查站人員突如其來的動作給嚇了一跳，許準備外出跑行程，調查官攔下不讓許出門，一度發生推擠。

許瑞貴見媒體到來，隔著玻璃大聲喊冤說無端被檢調搜索，感到莫名其妙，他是6位候選人中最窮的候選人，檢調接獲檢舉就不分青紅皂白欺負他們；他說，他完全沒有黨政資源，所有競選團隊全都是一家人組成，何來有大量物資進入？檢調根本是亂槍打鳥。

台東無黨籍立委候選人許瑞貴疑遭人檢舉選舉有大量物資進入疑似賄選，服務處今遭檢調持法院搜索票大動作搜索，許高舉雙手大聲喊冤「自己是最窮候選人被無端亂栽贓」。記者尤聰光／攝影

調查官不僅持攝影器材全程蒐證，也擋住大門禁止進出，並查扣檢視服務處內所有人員手機、筆電和紙箱，許瑞貴氣憤的把紙箱裡頭小物全部倒出，全都是成本2塊錢的面紙。

不過，有地方人士認為選舉投票接近尾聲檢調接獲檢舉大動作搜索，可能是台東這次選舉非常激烈，不僅綠營分裂會瓜分選票的情形，就連藍營也面臨同樣的狀況，許瑞貴雖是無黨籍，但曾是國民黨的他，仍深受不少藍營及中間選民支持，實力也不容小覷。

但也有深知檢調動作的人士指出，檢調會選在這個時候大動作高調搜索，其實是有殺雞儆猴的用意，暗示候選人不要輕舉妄動。