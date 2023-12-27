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出大於入...新北市議員黃永昌詐領助理費2028萬元 改法條判緩理由曝

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北市議員黃永昌因詐領助理費被依嫌貪汙起訴，新北地院改以使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年。圖／聯合報系資料照片
新北市議員黃永昌因詐領助理費被依嫌貪汙起訴，新北地院改以使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年。圖／聯合報系資料照片

新北市議員黃永昌在4屆議員任期內，利用人頭詐領助理費2028萬餘元，遭檢方依貪汙洗錢罪嫌起訴。新北地方法院認定他確實另行私人聘用呂姓、張姓共23名助理，所支付薪資總額已超過詐領的公費助理補助款，足認全數流向與議員職務相關支出，故不構成貪汙及後續洗錢罪，改以使公務員登載不實罪判刑1年，緩刑3年，並支付公庫200萬元。

檢方起訴指出，黃永昌自2006年3月1日起，連任4屆台北縣議員及改制後的新北市議員，依法每位議員得聘用公費助理6至8人，薪資總額不得超過24萬元，助理費由新北市議會編列預算支應。

檢方當時認定，公費助理薪資非屬議員薪資的一部分，也不是對議員的實質補貼，黃永昌涉嫌以每月薪資3至6萬元，找來曾姓男子等8人，作為公費助理人頭，至2020年7月為止，共向議會申請支領助理薪資補助費用2028萬4579元。

待人頭助理薪資匯入帳戶後，由黃妻填寫取款單，交由陳姓女會計持人頭帳戶存摺提領，所詐領的助理費則用於繳納黃永昌私人票款，或用於其開設的保全公司、工業公司員工薪資。

檢方起訴時，已將7名人頭親友依公務員登載不實罪予以緩起訴。至於其中一名負責找人頭的曾姓男子，則被合議庭視為黃永昌的同案共犯，同樣依使公務員登載不實罪判處有期徒刑4月，得易科罰金。

薪資 議員 貪汙 洗錢

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