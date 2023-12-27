男帶妻小遭襲反擊挨罰3000元 法院認正當防衛撤罰

士林地方法院。圖／本報資料照片

張姓男子遭人挑釁、攻擊，為保護自己的妻小，於是把男子壓制在地，不滿被警方依社維法裁罰3000元，向法院聲明異議，日前士院認定張男為正當防衛，裁定撤銷警方的處分。

士林地方法院裁定指出，張男與一名男子於今年10月22日晚間6時許，在台北市南港展覽館捷運站2號出口附近，因口角糾紛互相鬥毆。

案經轄區台北市警局南港分局認定，張男有社會秩序維護法所規範的「互相鬥毆」行為，裁處罰鍰新台幣3000元。

張男不服警方處分，向法院聲明異議，主張案發當天此名男子不斷挑釁、攻擊他，宣稱身上帶有利器，為了自保才把男子壓制在地，並請在場民眾協助報警，他沒有攻擊對方，更不能丟下自己的妻子、小孩離開，請求撤銷原處分。

裁定書指出，案發當天的現場錄影檔案顯示，男子先用右手手背向張男甩耳光，張男躲開後即以右手環扣男子脖子後方並把男子壓制在地，接著以左手壓制男子的右手，過程中此名男子持續拉扯張男的帽子。

法官認為，此名男子先對張男實施不法侵害，具備防衛情狀，且張男壓制男子的部位是後頸與右手，並非致命部位，而被壓制的男子持續反抗、掙脫、爭執，顯然張男的動作未致男子於生命、身體的立即危險，未有防衛過當。

法官指出，張男的小孩、妻子案發在場，對無防衛能力的小孩有保護、照顧義務，不可能逕自逃離、閃躲，放任小孩限於被攻擊的風險中，認定張男出於正當防衛，防衛行為未逾越合理限度、必要性，裁定撤銷警方原處分，不得抗告。