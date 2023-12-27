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要士兵融資借錢150萬還欠債 海鋒大隊班長遭懲處求保退休金

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

海軍海鋒大隊上士王姓班長去年三度向士兵借錢，先是要求吳姓士兵個人信貸、融資貸款借款145萬，供他花用，卻未依約還錢，之後又向洪姓士兵借款5萬；事後，軍方依三次違失行為，記王3大過並撤職停用3年，王不服提訴願遭駁回，再提行政訴訟，高雄高等行政法院撤銷原處分及訴願部分決定。

判決指出，王男今年三月收到軍方記3大過懲罰處分，同日收到撤職原處分，但國防部明定懲罰、撤職程序應分開，有違行政程序，王男認為，軍方一年內記他三大過懲罰過重，盼能從輕量刑，改為汰除，讓他保住退伍金。

海鋒大隊依調查結果，今年2月2日召開懲罰人評會，對王男三度要求兩士兵借款，各記大過一次，合計記大過三次懲罰。

高高行調查，海鋒大隊作出王男1年內記大過三次，雖依法已達撤職標準，但尚未送達該懲罰處分前，海軍艦隊指揮部以林男1年內累計記大過3次為由，2月24日逕自召開系爭人評會，決議將林男撤職並停止任用3年。

在懲罰處分未對外生效前，林男並不符合在1年內累計記大過3次要件，因此海指部對林男的撤職令，確有違誤。因此，高高行判決，林男訴請撤銷原處分及該訴願決定部分，為有理由，撤銷原處分及訴願部分決定。

高雄高等行政法院外觀。本報資料照
高雄高等行政法院外觀。本報資料照

海軍 信貸

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